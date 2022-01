L’Spar Girona ja no depèn d’ell per classificar-se pels quarts de final de l’Eurolliga i la derrota de dissabte a Fontajau davant el Dynamo Kursk (66-71) ha fet que les calculadores comencessin a treballar. A l’Uni li manquen dos partits per tancar la fase de grups -ara té 6 victòries i 6 derrotes- i de guanyar els dos es dispararan les opcions de ser a la següent ronda de la competició: a la pista del Gdynia (dimecres, 18h.) i contra el Landes (dia 23 de febrer, 20:15h.), els dos últims classificats del grup. El duel contra les franceses serà el que tancarà la fase de grups, abans ja s’hauran jugat tots els partits si la Covid ho permet. Per tant, l’Uni tindrà l’avantatge, o no, de conèixer el que han fet els rivals.

Guanyant tots dos partits, el comptador de victòries s’enfilarà fins a 8. Llavors, es necessitarà que Familia Schio perdi almenys un dels dos compromisos que li falten: Galatasaray i Fenerbahçe a fora. Si les italianes se’n surten però encara hi haurà esperances. El Sopron hauria de perdre a Landes per igualar-lo a 8 triomfs. Fins i tot l’Uni pot atrapar el tercer lloc si no falla, Sopron ensopega i també en perd un Schio. Hi hauria un triple empat i les gironines serien les més ben classificades. Hi ha més teca. Si les d’Alfred Julbe només guanyen un dels dos partits, també tindrien opcions. Necessiten que Schio perdi tots dos partits. I que Landes no s’imposi a Fontajau retallant la diferència de punts entre tots dos equips.