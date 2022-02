L'Spar Girona podrà tornar a estar als quarts de final de l'Eurolliga si venç dimecres (20:15/Fontajau) el Landes. Repetir la gesta de la temporada passada de ser un dels vuit millors equips d'Europa està a les seves mans després de la victòria (82-65) del Fenerbahce contra l'Schio en un partit que ha sigut una autèntica muntanya russa. Les turques, que són primeres del grup A i no s'hi jugaven res, han escombrat les italianes en el primer període gràcies al parcial de 28-2. Tanmateix, les visitants han revifat gràcies a dos bons segon i tercer quart que han fet que s'acostessin a dos punts. El darrer període ha dictat sentència on les turques han sigut superiors i han certificat la victòria.

Amb això, l'Spar Girona depèn d'ell mateix per passar a quarts de final de l'Eurolliga on l'esperaria el tot poderós equip rus Ekaterinburg. Perquè succeeixi, les jugadores entrenades per Alfred Julbe hauran de guanyar el Landes dimecres (20:15) a Fontajau. Si ho aconsegueixen, s'uniran als sis equips ja classificats (Ekaterinburg, Perfumerías Avenida, Praga, Fenerbahce, Sopron i Dynamo de Kursk). L'altra plaça se la disputaran el Riga i el Montepellier. Si no assoleixen guanyar, jugarien la segona competició de bàsquet continental, l'Eurocup.