L’Spar Girona podrà tornar a estar als quarts de final de l’Eurolliga si venç dimecres (20:15/Fontajau) el Landes. Repetir la gesta de la temporada passada de ser un dels vuit millors equips d’Europa està a les seves mans després de la victòria (82-65) del Fenerbahce contra el Familia Schio en un partit que va ser una autèntica muntanya russa. Les turques, que són primeres del grup B i no s’hi jugaven res, van escombrar les italianes en el primer període gràcies al parcial de 28-2. Tanmateix, les visitants van revifar gràcies a dos bons segon i tercer quart que han fet que tinguessin el marcador favorable (45-46). En l’últim període van dictar sentència on les turques han sigut superiors i van certificar la victòria.

Amb això, l’Spar Girona depèn d’ell mateix per passar a quarts de final de l’Eurolliga on l’esperaria el tot poderós equip rus Ekaterinburg. Perquè succeeixi, les jugadores entrenades per Alfred Julbe hauran de guanyar el Landes dimecres (20:15) a Fontajau. Seria la segona vegada en la història que el club accediria en uns quarts de final de la màxima competició europea, tal hi com ja va passar la temporada passada. Llavors, va ser en un format més reduït a causa de la pandèmia, amb una fase de grups de quatre equips i dos passaven de ronda. En quarts de final, les gironines es van veure les cares contra el Perfumería Avenida, amb derrota tant a Fontajau com a Salamanca (66-74 i 71-65). Aquest cop, s’haurien d’enfrontar a l’Ekaterinburg a un màxim de trets partits, amb el factor pista a favor de les russes, líders intractables del seu grup havent guanyat els 13 partits que han jugat -encara en tenen un de pendent, dimecres contra el Moscou.

Si finalment dimecres guanyen al Landes, s’uniran als sis equips ja classificats (Ekaterinburg, Perfumerías Avenida, Praga, Fenerbahce, Sopron i Dynamo de Kursk). L’altra plaça se la disputaran el Riga i el Montepellier. Si no assoleixen guanyar, jugarien la segona competició de bàsquet continental, l’Eurocup.

Nova equipació pel 6 de març

L’Spar Girona ha dissenyat una samarreta especial pel dia de la dona, que se celebra el pròxim vuit de març. És per això que, dos dies abans i coincidint amb el partit contra el Tenerife a Fontajau, l’equip vestirà una samarreta violeta, el color que representa el dia de la dona. El club també ha posat a la venda, per 30 euros, aquesta equipació d’edició limitada.