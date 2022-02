Amb la derrota d’ahir, els quatre equips del grup B que passen a quarts de l’Eurolliga són Fenerbahçe, Sopron, Schio i Dinamo Kursk, mentre que l’Uni i el Landes jugaran l’Eurocup. L’equip gironí haurà de superar una eliminatòria per arribar a la Final Four de la segona competició continental. I aquí un dels rivals que es pot trobar és el València, que ja té garantida la classificació. Aquests dies s’estan disputant les eliminatòries que determinaran els altres rivals. Per exemple un podria ser el Mersin turc, que va eliminar en rondes anteriors el Gernika amb molta polèmica després de muntar una autèntica ensarronada en el partit disputat a Turquia. El Mersin es juga la plaça amb el Prometey d’Ucraïna, que juga a Bulgària per motius polítics. Olympiakos-Bourges i Asvel Lió-Lublin són els altres duels d’on sortiran els possibles rivals a quarts, que es decidiran per sorteig pur. Els 4 equips d’Eurolliga (Uni, Landes, Venècia i Montpeller) contra els 4 supervivents d’Eurocup (de moment, el València és l’únic assegurat).

Julbe va reiterar que la derrota «m’emprenya perquè no saps quan hi tornaràs a l’Eurolliga», tot i que ara l’Uni segueixi el seu camí en una altra competició.