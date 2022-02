Fa un parell de setmanes el partit de demà (19:00) entre el Sarrià i Ciudad Real semblava que seria intranscendent. Les coses, tanmateix, han canviat. Els manxecs s’han complicat tant la vida que en cas de perdre o empatar al pavelló de la UES podrien caure en la fase de la permanència i això ho podria aprofitar el conjunt gironí. Així, si els de Josep Espar guanyen demà tindrien la possibilitat de començar la següent fase amb 6 punts. Tot i que també depèn del que faci l’Eivissa, que té 19 punts i juga a casa contra el Sant Quirze. Si els balears guanyen o empaten i el Sarrià suma els dos punts, el Ciudad Real, que n’ha sumat 20 fins ara i té l’average perdut amb l’Eivissa, cauria en la fase de descens. En cas que l’equip de les Pitiüses perdés, serien ells que jugarien la fase per la permanència i faria que els gironins la comencessin amb 5 punts.

Encara hi ha més combinacions. Alacant i Màlaga, que juguen entre si en aquesta última jornada i tenen 21 punts, també podrien caure en el grup de baix depenent dels resultats. Si això es produís, seria una mala notícia per a la UES, que començaria la pròxima fase amb només 4 punts i lluny de la salvació. El que és segur és que els sarrianencs jugaran la fase de descens, igual que ho faran Esplugues, Sant Quirze i Cajasur del seu mateix grup. Encara està pendent quin altre equip l’acompanya d’aquests quatre: Eivissa, Ciudad Real, Alacant o Màlaga.

Però si contemplem el millor dels escenaris, la victòria del Sarrià davant el Ciudad Real i que el conjunt manxec caigui en la sisena posició, multiplicaria les opcions de salvació pel conjunt entrenat per Josep Espar. En aquest cas, començarien la fase de la permanència amb 6 punts. Ho farien en la zona de descens, però tindrien molt a prop la cinquena posició (com a molt a quatre punts), la primera que estaria fora del descens -baixen cinc equips.

Tot també depèn dels resultats de l’última jornada de l’altre grup, on Teucro, Zamora, Soria i Villa de Aranda ja saben que jugaran la fase per la permanència. S’ha de confirmar amb quants punts comencen aquests equips la pròxima fase, depenent si és l’Alcobendas o el Novás el conjunt que acaba sisè. Els dos estan empatats amb els mateixos punts amb l’average pels gallecs.

Tot plegat dibuixa, doncs, un bon grapat de fronts oberts de cara a aquesta última jornada de la primera fase de la Divisió d’Honor Plata. Múltiples càlculs per a saber, finalment, amb quants punts comença la UES la segona fase, i, també, si l’obre com a local o com a visitant.

El cap de setmana del 12-13 de març es jugaran els primers partits del segon fase, i la més decisiva, de campionat, i els de Josep Espar començarien a casa si acaben en la novena posició, i a fora si acaben en la desena, el lloc que ocupen actualment a la classificació.