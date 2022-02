Passi el que passi aquest vespre en el partit contra el Ciudad Real no hi haurà res decidit. Ara bé, serà molt diferent començar la fase per la permanència amb un punt més o un punt menys pot acabar sent decisiu a final de la temporada. El Sarrià s’aferra a la combinació que li permetria encetar la segona fase amb 6 punts i que demana una victòria avui i una altra de l’Eivissa contra el Sant Quirze. Si els de Josep Espar guanyen i els balears també ho fan, els gironins començarien amb 6 punts la fase final. En canvi, si al final és l’Eivissa qui cau a la lluita per la salvació, el Sarrià hi entraria amb 5.