Tarda d’infart la que es va viure ahir a la darrera jornada regular de Divisió d’Honor Plata. El Sarrià, que ja sabia que jugaria la fase de la permanència, va empatar a casa contra el Ciudad Real (24-24). Aquest resultat fa que els de Josep Espar comencin la pròxima fase amb 5 punts, a quatre de la salvació. Haurien estat 6 en cas de guanyar, però també haguessin pogut ser 4 si l’Alacant hagués perdut. De fet, els de Josep Espar van tenir un triomf molt a prop. Toro va aturar un llançament visitant amb empat a 23 quan faltava un minut. Després, Oriol Teixidor marcava el 24-23 i feia esclatar el Pavelló de la UES quan tot just faltaven 11 segons. El visitant Enebral va frustrar la victòria sarrianenca amb un gol en el següent atac ràpid. A la desesperada, Nitu Pòrtulas va anar directe a l’àrea rival, però quan va marcar ja s’havia esgotat el temps. la permanència.

El conjunt manxec s’ho jugava tot i amb l’empat van veure’s, per uns moments, jugant la fase d’ascens, però un gol al final de l’Alacant, que també va empatar a casa contra el Màlaga (26-26) va fer que el Ciudad Real caigués, finalment, en el grup per lluitar per la permanència.

Tot això fa ara que el Sarrià comenci la pròxima fase, la de la permanència, amb 5 punts i a 4 de la salvació. Del grup del conjunt gironí també han caigut a la fase de descens Ciudad Real, Cajasur, Sant Quirze i Esplugues, amb els quals la UES arrossega els resultats. Del grup A hi seran Alcobendas, Villa de Aranda, Zamora, Soria i Teucro, rivals amb els quals es veurà les cares per evitar el descens a Primera Nacional. Només cinc equips se salvaran d’aquesta nova fase de permanència que començarà d’aquí quinze dies.