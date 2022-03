L’Eurolliga va donar ahir caràcter oficial a la decisió d’apartar els equips russos de la competició, pendents que hi hagués un desenllaç ràpid de la guerra desencadenada per Rússia a Ucraïna, que encara sembla lluny.

Amb el torneig en la recta final, l’executiva de la competició, formada pels equips accionistes, entre els quals hi ha el Barça, el Madrid i el Baskonia, va confirmar que la fase regular del torneig es completarà sense la presència dels tres equips russos, el CSKA de Moscou, el Zenit de Sant Petersburg i l’Unics Kazan, que no tornaran a disputar cap partit continental més, com tampoc ho farà el Lokomotiv Kuban a l’Eurocup.

D’aquesta manera, el torneig es queda amb 15 equips, dels quals 8 passaran a disputar els encreuaments de quarts de final. A efectes de la classificació, tots els resultats dels partits contra aquests clubs queden anul·lats. L’expulsió definitiva del CSKA, el Zenit i l’Unics, tots en zona de play-off fins a la seva suspensió, ha obert les possibilitats a alguns equips que semblaven descartats d’entrada, com el Bayer, el Maccabi, l’Estrella Roja i fins i tot el Baskonia, que podran lluitar per una de les vuit places en les quatre jornades que falten.