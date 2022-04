No és habitual consagrar-se a l’elit europea amb el mateix bloc de futbolistes en poc més de cinc temporades, com tampoc ho és aixecar un triplet de manera incontestable, ni tenir una líder tant en la gespa com a fora. Encara menys omplir un estadi amb gairebé 91.533 persones. Que ara sembli habitual no treu singularitat a uns fets que des de fa uns anys han obert portes que havien estat segellades massa temps.

El Barça-Madrid de tornada de quarts de final de la Champions quedarà per a molts a la retina pel viscut més que pel partit per si mateix. El partit més vist de tota la temporada en clau blaugrana i el del més d’un milió d’espectadors a DAZN. En aquest sentit, una gran majoria de rotatius va obrir les portades ahir amb el partit. Com va dir la vicepresidenta de l’àrea institucional, Elena Fort, a RAC1: «El futbol femení és una aposta que ha vingut per quedar-se. Ve d’un camí molt llarg». A més de cara a la temporada vinent, serà l’única secció del club que tindrà més recursos que enguany. Els 91.533 espectadors que van aparèixer reflectits al videomarcador del Camp Nou cap al final del partit van esclatar d’alegria en un crit a l’uníson que va despertar les reaccions a tot el món. Des de les futbolistes més mediàtiques com Megan Rapinoe amb el seu tuit «Un públic a l’altura de l’equip! Espectacular veure-ho», Alex Morgan amb una sèrie d’emoticones en el seu compte de Twitter o altres figures del futbol masculí com Andrés Iniesta o Borja Iglesias, futbolista del Betis, que demanava al club verd-i-blanc imitar l’exemple del Barça, però al Benito Villamarín. Mentrestant, la UEFA va anunciar que els partits corresponents a l’última ronda abans de la final es disputarien dissabte, 23 d’abril, però el Barça ha demanat a l’organisme jugar el divendres 22, perquè el primer equip masculí ho fa el dia 24 davant el Rayo. Només si l’organisme europeu accedeix al canvi podrà el partit disputar a l’Estadi, ja que es necessiten 48 hores per recondicionar la gespa.