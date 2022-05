«Fer un torneig WTA a La Bisbal és viable i seria pujar a Primera»

Què representa organitzar un torneig de 100.000$+H?

Un esforç terrible. Som una ciutat de 10.000 habitants i hi fem el torneig més important del món del circuit ITF. Molts clubs ni s’atreveixen a fer coses així. El canvi és fort, perquè passem d’un 60.000 a un 100.000. Hem trucat a moltes portes d’institucions i de firmes comercials i quan els números ens han quadrat ens hem llençat a la piscina. Pensi que organitzar esdeveniments així normalment ho fa una empresa a risc i benefici seu, i en aquest cas, ho fem tot nosaltres des del club. Som un equip de 10-12 persones al nucli dur i aquests dies tenim molta feina però també molta il·lusió.

Han crescut més ràpid del que esperaven?

Per mi sí. Els que em coneixen saben que soc una persona inquieta i amb els recursos econòmics que hem aconseguit, hem arribat fins aquí. Aconseguirem donar més espectacle i un millor rànquing ATP. Una de les novetats serà que estrenarem una grada per a 650 espectadors. Vam arrencar fent un 10.000, després dos 25.000, dos 60.000, i hem aconseguit consolidar-nos i que la gent ja ens vingui i ens conegui sense necessitat de fer massa publicitat. Jo quan vaig al Godó no miro qui juga, i vaig perquè hi ha ambient de tennis i m’agrada, i a La Bisbal volem això. Anem tenint prestigi a Espanya, cada cop més.

Quins són els principals reclams del torneig?

L’entrada és gratuïta. Hem repartit 15.000 invitacions per La Bisbal i rodalies com a reclam, i farem diversos sortejos entre la gent que vingui, una manera d’atraure més públic. El club es troba en un indret al mig de la natura, amb vista a les Gavarres, i és ideal per venir a passar una bona estona veient tennis. Per als gironins hi haurà el reclam de veure l’Aliona (Bolsova) i la Marina (Bassols), que tenen molta projecció. En les anteriors cinc edicions del torneig ja han passat per La Bisbal moltes jugadores que han acabat triomfant, per exemple, a Indian Wells, com la Paula Badosa, o Bianca Andreescu, que es va endur l’US Open. A la gent els dic que aquí seran els primers de veure les figures que d’aquí a pocs anys sortiran per televisió. A més tot és més proper, es crea un feeling directe entre jugadores i públic que converteix l’experiència en molt enriquidora.

Quines altres tennistes destacaria de les que han passat pel torneig aquests anys?

Paula Badosa i Bianca Andreescu potser són les més destacades. L’any passat va venir Arantxa Rus, subcampiona en caure a la final contra Irina Khromatxeva. Rus és la 75 del món i la número 1 del torneig d’aquest any. Khromatxeva va guanyar però no té clar si vindrà o no, encara. Fa dos anys també va venir l’andorrana Vicky Jiménez, que era la 400 o 500 del món, i ha fet una evolució espectacular, situant-se ja en el lloc 175 .

El salt a fer un WTA l’any que ve és viable?

Sí. Les opcions hi són, fa anys no, però ara seria possible. Ara organitzar un torneig WTA de 125.000 és més fàcil. Et demanaven una grada amb 2.000 seients però ho ha acabat reduint a un miler, i si aquest any ja la tenim per 650 espectadors, tampoc ens queda tant lluny. Els costos tampoc són tant alts, i a canvi pots tenir drets de televisió, pots cobrar entrades... no vindrien jugadores d’entre les 25 primeres del món, perquè elles van als Grand Slams i això sí que és impossible, però seria com pujar a Primera divisió. Això sí, seriem dels modestos, dels últims de la lliga.

Bolsova i Bassols seran les úniques representants gironines al torneig?

Sí, elles dues, Bolsova i Bassols. Hi participen amb wild cards del club i entren directament al quadre final que arrenca dimarts.

Es valora prou l’esforç que comporta organitzar un torneig d’aquestes característiques?

Jo penso que cada vegada més. A vegades sembla que en l’esport femení només hi ha futbol, i la veritat és que existeixen moltes més coses. Estem guanyant adeptes i aficionats. A més les tecnologies ens hi ajuden i, per exemple, gràcies a l’streaming es podran seguir en directe tots els partits ia més a més també se n’emetran per Eurosport 2 i per Esport 3 es podrà veure la final. La nostra és una feina de formigueta. Es tracta d’anar creixent, per exemple, fent activitats paral·leles al tennis. Aquest any vindran empreses a fer estada i, per altra banda, organitzarem una taula rodona sobre la igualtat en l’esport.

El circuit Tossa-La Bisbal-Platja d’Aro ha vingut per quedar-se?

M’agradaria pensar que sí. L’Open Empordà és una marca que volem consolidar i que ens permet ajudar a avançar la temporada turística a casa nostra.