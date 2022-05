El dia que Manix Mandiola va frustrar Àxel Vizuete i Quique Cárcel

Un ascens és una recompensa immensa a la feina de tota una temporada d’un grup. Un èxit majúscul que, a més a més, sol anar acompanyat de necessitats històriques i econòmiques de clubs que busquen fugir del pou. És per això que en les promocions i play-offs se solen veure partits d’alta tensió. Diumenge a la gespa de l’estadi de Can Rosés de Rubí no hi haurà un ascens en joc, però sí l’únic bitllet català per a la gran final pel qual tant sospiren tant l’Olot com el Girona B. Serà la primera vegada que l’entrenador de l’Olot, Manix Mandiola, s’enfronti al Girona B. De fet, en la seva llarga trajectòria a les banquetes, el basc mai s’ha enfrontat tampoc al primer equip blanc-i-vermell. De promocions, això sí, Mandiola n’ha viscut un bon grapat (9) de les quals n’ha sortit victoriós en dues.

Un dels èxits del basc va ser el curs 2006-07 quan va pujar a Segona Divisió amb l’Eibar després de superar el Rayo a la final. Abans, havia eliminat un Hospitalet que comptava amb l’actual entrenador del Girona B l’Àxel Vizuete futbolista i on també hi jugaven Quique Cárcel i Ivan Hammouch, membres de l’àrea esportiva del club blanc-i-vermell. Aquella eliminatòria va dur molta cua. Després del 0-0 a la Feixa Llarga, l’eliminatòria es va decidir a Ipurua (2-0)en un partit d’allò més polèmic i ple de tensió en què Vizuete va acabar expulsat i Mandiola acusat de «ballar» davant de la banqueta riberenca en la celebració del segon gol. Aquell 9 de juny de 2007, Mandiola es va creuar per primera vegada en el camí d’un Vizuete que, aquell dia havia entrat a la segona part (m.55) de revulsiu. Com a complement de Felipe Sanchón (autor de 20 gols aquell curs), l’actual entrenador del Girona B era un dels actius ofensius d’aquell l’Hospitalet, on hi havia arribat un curs enrere procedent del Banyoles (36 partits i 11 gols). Amb 23 anys, format a l’EFGarrotxa i després de passar pels planters d’Espanyol, Madrid i Mallorca, Vizuete veia aquell play-off com la plataforma definitiva per tastar el futbol d’elit. No seria així. El de Besalú va ser expulsat amb vermella directa en l’afegit, després que l’Eibar fes el 2-0 i sentenciés l’eliminatòria. El partit, molt igualat, s’havia encès arran de la concessió d’un gol fantasma a l’Eibar, obra de Lluís Codina (m.76). Va ser en la celebració del 2-0 que els ànims van explotar i van derivar en una petita tangana que va continuar al túnel de vestidors ja amb el xiulet final. Allà va ser on Àxel Vizuete va ser expulsat amb vermella directa. Segons la crònica del Diario Vasco, Mandiola reconeixia que havia contestat «malament» el tècnic de l’Hospitalet després que Joan Carles Oliva, li recriminés la celebració. «No he estat bé, però la provocació, el primer insult o el mal gest ha sortit d’ell. Recordo que va estar a l’Alabès (amb Pitterman) i, per tant, no és la persona més adequada per parlar d’honrar la professió». Fa quinze anys doncs, Mandiola ja es va creuar en el camí la trajectòria de Vizuete. Ara, ja com a entrenadors tots dos, el de Besalú mirarà de treure’s l’espina diumenge d’un episodi d’una eliminatòria que també va frustrar Cárcel i Hammouch.