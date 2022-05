El temps continua «corrent a favor» de l’Olot en la gran final

Manix Mandiola està convençut que si l’Olot ha arribat fins a la final estatal del play-off d’ascens a Segona RFEF és per alguna cosa. Els garrotxins s’enfrontaran al Tenerife B aquest diumenge a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (12 h) en una eliminatòria que estarà marcada per les altes temperatures -s’espera que se superin els 30 graus. No obstant això, per al tècnic serà un factor més a «adaptar-nos» igual que la gespa artificial de l’estadi. «Suposo que serà convencional i no s’assemblarà a la de Rubí», comentava.

Menys el lesionat de llarga durada Albert Blázquez, tots els jugadors de l’Olot estan disponibles i dissabte viatjaran cap a terres madrilenyes. «Tenim una dinàmica molt bona moralment, després d’haver passat dues eliminatòries. Tot i el desgast, tothom estarà preparat per donar la seva millor versió. La il·lusió està per sobre del cansament», va insistir. Mandiola va recordar com els va fer «patir» diumenge passat el Girona B i, alhora, va insistir que «cal saber-ho valorar perquè arran del seu gol vam adaptar-nos jugant a una altra cosa». En aquest sentit, espera «un partit igualat» contra un altre filial. «Hem vist partits del rival i no s’assembla al Girona B, però la plantilla és del mateix perfil amb jugadors d’uns 20 anys que no tenen vertigen, s’atreveixen a fer coses i estan il·lusionats. A més, saben que serà un aparador per ells», va explicar.

L’última ronda del play-off també premiarà el millor classificat en cas d’empat. Com que l’Olot va quedar segon i els canaris, tercers, Mandiola es mostra optimista perquè «concedim molt poc». També pel grau d’experiència que té la seva plantilla. Ell mateix afrontarà el seu desè play-off. «Tenir experiència és un avantatge per a qualsevol aspecte de la vida. Quan en tens massa potser perds il·lusió, però no és el cas. Podem guanyar o empatar, és important perquè el temps corre al nostre favor. Tot i així, haurem de fer com a mínim 1 o 2 gols com sigui perquè seria un suïcidi posar-nos de culs enrere des del minut u. Si hem arribat fins aquí, és perquè fem moltes coses bé tant en defensa com en atac».