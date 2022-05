L'Olot ha guanyat aquest migdia al Tenerife B (1-0) i ha aconseguit l'ascens a Segona RFEF. Després d'un partit on els porters no han tingut molta feina, ha aparegut Enric Vallès que, de falta directa, ha marcat l'únic gol del partit al minut 86. Era la primera pilota que tocava Vallès després de substituir a Xumetra pocs segons abans.

«Quan he entrat sabia que era aquesta o cap més. El canvi ha estat per això. Ha sortit tot bé» Enric Vallès - Jugador de l'UE Olot

No ha estat un partit amb massa ocasions. L'Olot ha hagut de patir en els primers compassos davant un Tenerife B que portava la iniciativa, sense crear perill a la porteria de Batalla. L'única que ha tingut el conjunt canari, i que hagués pogut canviar el guió del partit i l'eliminatòria, ha estat una rematada de Lie al travesser al minut 40.

Mandiola no ho veia clar i al descans ha fet un doble canvi, que ha donat peu a un canvi de sistema. Del 4-3-3, s'ha passat al 5-3-2, i Bigas, reubicat al carril esquerre ja ha tingut la primera al minut tres de la represa. A partir del quart d'hora de la segona part, ha estat el conjunt garrotxí el que ha portat més la iniciativa, volent tenir la possessió de la pilota, i impedir que els rivals poguessin tenir aproximacions. I ho ha aconseguit.

En una de les poques aproximacions a l'àrea rival, Xumetra ha caigut just a la frontal de l'àrea. Era el minut 86 i la falta era idònia per un esquerrà. Mandiola no s'ho ha pensat dos cops i ha donat entrada a Enric Vallès que, en la primera pilota que tocava, en aquesta falta directa, ha enfonsant la pilota al fons de la xarxa per fer esclatar d'eufòria a tots els jugadors, cos tècnic i afició garrotxina. Es confirmava així, l'ascens de l'Olot a Segona RFEF.