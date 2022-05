Una tercera cita amb tot per decidir

Després de la victòria a la tanda de penals del Garatge Plana Girona en el primer capítol de la lluita per la permanència a l’OKLliga, el Palafrugell havia de guanyar tant sí com no el segon duel, a casa, si volia forçar un tercer partit on jugar-se, a tot o res, la categoria. Els de Xavier Garcia Balda no van fallar i van emportar-se ahir una victòria crucial en el segon partit del play-out (5-2), amb dos doblets de Sergi Canet i Adrián Candamio, i un cinquè gol de Marc Figa.

La primera meitat al Pavelló Municipal de Palafrugell va transcórrer sense gols, però no pas sense oportunitats pels dos conjunts, amb un Girona especialment dominant en atac als primers minuts. La més clara la va tenir Raul Pelicano, que va monopolitzar gairebé totes les ocasions del conjunt visitant durant el primer període, amb un llançament molt perillós que va anar directe al pal. Els primers minuts de la segona meitat seguien el guió de la primera, amb un ritme ràpid, poques aturades i molta intensitat. Hi havia molt en joc. El Corredor Mató Palafrugell era l’encarregat d’encetar la llauna (1-0), al minut 32, amb una rematada en el moment oportú de Sergi Canet, picant des de l’esquerra una centrada de Felipe Castro. Poc després, Rubén Ruiz tenia a tocar el segon amb un llançament de lluny que anava directe al pal, sense necessitar la intervenció de Llaverola, molt actiu durant tot el partit. Era al minut 40, quan Adrián Candamio sí que enfilava el lideratge local (2-0), fent bullir el pavelló empordanès, ple de gom a gom, fins que dos minuts després, el Girona tornava a entrar al partit en anotar Marc Vázquez el 2-1, aprofitant la posició de Moi i Rubén que evitaven que Puigbi, porter local i el gran protagonista del partit, veiés venir el llançament. Un resultat que aguantaria només deu segons. El Palaftrugell no abaixava la guàrdia i es reivindicava de nou, amb Sergi Canet anotant el 3-1 de falta directa. Candamio en marcava un altre (4-2), quan quedaven 6 minuts per acabar el partit, i el Girona tampoc es rendia i intentava retallar distàncies, fent el 4-2 un minut després, amb una jugada de pissarra autoria d’Aguirre, en una acció a tres amb Pelicano i Marc Vazquez. El Palafrugell ho tenia gairebé tot fet, però s’aferrava encara més a la victòria quan faltaven deu segons per acabar el partit, gràcies a un cinquè gol de Marc Figa (5-2), aprofitant que el Girona no tenia porter. Amb aquest resultat, el Palafrugell iguala la primera v0ictòria del Girona, i els dos equips es disputaran el seu futur aquest cap de setmana, de nou, al Pavelló de Palau II: qui guanyi el tercer partit de l’eliminatòria es mantindrà un curs més a la màxima categoria estatal d’hoquei, i qui perdi, passarà a competir a l’OK Lliga Plata la temporada vinent. EL PALAFRUGELL GUANYA EL SEGON PARTIT DEL PLAY-OUT. 1 Sergi Canet, autor de dos dels cinc gols del Palafrugell, celebrant amb l’afició la primera diana dels locals. 2 Ramon Benito i Marc Comalat, entrenadors del Girona Club d’Hoquei, donant indicacions des de la banqueta. 3 Una acció ofensiva del Garatge Plana Girona durant el partit corresponent a segona jornada del play-out. 4 Els jugadors del Palafrugell amb el caliu de la serva afició després de guanyar el partit. F