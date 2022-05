Bernat Canut és l’escollit per a la banqueta de l’Uni

L’Spar Girona va confirmar ahir els rumors amb l’anunci de Bernat Canut com a nou entrenador. El tècnic urgellenc, de 32 anys, és l’escollit per substituir Alfred Julbe a la banqueta després de tancar una etapa de cinc temporades al Cadí-La Seu. Tenint en compte que és el segon fitxatge de l’Uni que arriba procedent de l’equip urgellenc, juntament amb l’ala-pivot navarresa Irati Etxarri, a l’Alt Urgell van prendre-s’ho amb ironia i van reaccionar a l’últim fitxatge del club gironí a partir d’un tuit que els interpel·lava directament amb la frase «Ja heu acabat, no?». Per la seva part, l’Spar Girona va seguir-los el joc dient: «En principi sí, però tenim la vacant per substituir Laia Palau».

El director esportiu, Pere Puig, va explicar que «quan vam ser coneixedors que Bernat Canut no continuaria a La Seu d’Urgell i, després de la gran tasca que hi ha fet aquests anys, vam pensar que seria un bon perfil per entrenar el nostre Spar Girona». L’entrenador urgellenc ha arribat a un acord per una temporada, fins al 2023. «Estem contents que hagi signat i que vingui. Tenim moltes ganes de començar a treballar plegats», insistia Puig.

Per la seva part, el president, Cayetano Pérez, va dir que «en Bernat és un entrenador jove amb una trajectòria molt bona a la Lliga Femenina». «Té ganes de continuar creixent. Per tant, és una persona que pot aportar molt al nostre projecte i segur que ens ajudarà amb l’objectiu que ens marquem cada any. Tant de bo la propera sigui una temporada de molts èxits», va afegir.

Canut va guanyar la Lliga catalana amb el Cadí-La Seu la temporada passada i va portar l’equip urgellenc fins a les eliminatòries pel títol de la Lliga Femenina. A més, va aconseguir la classificació per a l’Eurocup.

En busca d’una base

Des que es va acabar el curs, als despatxos de l’Uni només fan que treballar per intentar tenir un equip el màxim competitiu possible la temporada vinent. Arran de la retirada de Laia Palau als 42 anys, la direcció esportiva pentina el mercat per trobar una base que la substitueixi. En aquest sentit, la neerlandesa Laura Cornelius va desvincular-se ahir de l’IDK Esukotren i el club té encarrilada la seva incorporació.

De moment, l’Spar Girona ja s’ha assegurat la continuïtat de María Araújo, un curs més, i Rebekah Gardner, fins al 2024; ha fitxat Irati Etxarri; i està mantenint converses amb Binta Drammeh perquè renovi. No continuaran segur Laia Palau, Frida Eldebrink i Julia Reisingerova. Ara que ja s’ha confirmat el nou entrenador, l’Uni podrà centrar tots els esforços en lligar les peces que falten a l’equip.