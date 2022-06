Detingut per abusos a tres jugadores un entrenador de la UE Sants de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir dimarts un entrenador de la UE Sants de Barcelona per abusos sexuals, segons les fonts consultades per El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Es tracta d’un home de 33 anys que estava a càrrec de la secció femenina de les futbolistes que pertanyen a la categoria de juvenils. Tres de les seves jugadores van acudir dilluns passat a una comissaria de la policia catalana per presentar una denúncia contra el seu entrenador. Un dia més tard, els investigadors van acudir a arrestar el sospitós. Està previst que al llarg d’aquest matí passi a disposició judicial.

Segons les fonts consultades, dues de les tres jugadores són menors d’edat i la tercera va fer els 18 anys fa poc. En les seves denúncies, les noies detallen tocaments o petons. També un acostament a elles a través de les xarxes socials que les incomodava. Els investigadors consideren plausible que apareguin noves denunciants al fer-se públic aquest cas de suposats abusos sexuals.