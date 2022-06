El dia 10 hi haurà seu per a la Final Four

A l’espera que s’acabin de decidir els equips classificats de cada eliminatòria dels quarts de final, en les quals Bàsquet Girona i Palència ja han confirmat la seva participació i esperen rivals per a la Final Four, encara queda per saber on serà la seu definitiva en què es decidirà quin equip acompanyarà el CB Granada a la Lliga ACB la temporada vinent.

Les dues ubicacions més ben posicionades són Fontajau i el WiZink Center, propostes de l’equip presidit per Marc Gasol i l’Estudiantes, respectivament. El dia 10 de juny la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ha d’anunciar la decisió presa de manera definitiva. Segons diverses informacions, avançades pel periodista Marc Mundet, Fontajau hauria pres la capdavantera per ser la seu definitiva de la final a quatre. Des del club gironí ja fa setmanes que es va deixar clar que els fa il·lusió poder acollir la Final Four i s’ha treballat per ser una candidatura amb les màximes garanties. A més, l’opció de Fontajau està agafant cada cop més força a causa de les dificultats i impediments d’organitzar la fase final al WiZink Center. Estudiantes i Reial Madrid comparteixen pista i el fet que els blancs tinguin molts números de disputar la final de la lliga ACB provoca un problema logístic i d’organització. Les finals de la màxima categoria estatal comencen el 12 de juny i acabarien a tot estirar el 22 de juny, mentre que la final a quatre és el cap de setmana del 18 i 19 de juny. La FEB vol un mínim de 48 hores per poder preparar el partit abans de les semifinals i aquí apareix la dificultat de la proposta del WiZink, ja que en cas d’un Barç-Madrid a les finals, el dia 17 s’hauria de disputar el tercer partit de la sèrie al pavelló. Així doncs, la FEB veu cada vegada amb més bons ulls jugar la final a quatre a Fontajau. De fet, si es decideixen les sèries aquest mateix cap de setmana, l’ens federatiu podria avançar al pròxim dilluns o dimarts la seu escollida. Perquè succeeixi aquest fet, Estudiantes i Lleida haurien de guanyar els seus respectius partits. Ara mateix, els lleidatans dominen la sèrie per 2 a 1 contra el Càceres. Si demà s’imposen (20.00 h) al conjunt extremeny seran el rival de Bàsquet Girona a les semifinals. En cas contrari, el cinquè i definitiu enfrontament seria el divendres dia 10 a Lleida. En l’altra eliminatòria de quarts de final per resoldre, l’Estudiantes està a només un triomf d’accedir a la Final Four. Els col·legials superen al Valladolid per dos a un, i tenen la segona oportunitat de liquidar l’eliminatòria demà (12.30 h). Si no, el tercer partit seria el dimecres 8. A prop de l’ACB després de 176 partits