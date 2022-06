Les 15 Medalles de l’Esport

Les Medalles de l’Esport van arribar a la seva 41a edició amb l’entrega de 15 guardons a diferents persones de més de 60 anys per la seva dedicació en el món de l’esport de forma anònima i desinteressada. Enguany els premiats en l’acte celebrat al Pati de les Magnòlies de l’Edifici de la Generalitat de Catalunya van ser: Víctor Álvarez (doma clàssica), Lourdes Barba, Alfons Brosel, Fermí Cunill, Joan Curto, Cipriano Fernández, Llúcia Güell, Roser Lozano, Enric Mestres, Enric Sánchez, Simon Serra, Teresa Tenas, Martí Teixidor, Pere Vilà i Emili Vilert.

Com cada any, la Generalitat va reconèixer la trajectòria d’una quinzena de gironins per haver tingut un paper destacat en diverses modalitats esportives amb motiu dels guardons més antics que es concedeixen a Catalunya. Van assistir-hi la Secretària General de l’Esport, Anna Caula; el president de la Diputació, Miquel Noguer; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; i la Representant territorial de l’Esport i l’activitat física, Anna Julià.

El procés d’obtenció d’aquest guardó va iniciar-se amb una convocatòria en la qual es remeten les bases a les institucions públiques i a les institucions esportives de les comarques gironines i després una comissió de recompenses i distincions es reuneix per deliberar les candidatures i proclamar els guardonats.

Durant les 41 edicions que s’han celebrat, han rebut el guardó un total de 668 persones d’arreu de les comarques gironines per homenatjar la seva feina per l’esport.