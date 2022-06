Bogeria per anar a la Final Four a Fontajau

Fontajau respirarà bàsquet els dies 18 i 19 de juny. Els aficionats podien comprar des d’ahir les entrades per veure la Final Four d’ascens a l’ACB, que es disputarà el cap de setmana vinent al pavelló gironí. Les entrades s’havien d’adquirir, obligatòriament, com a abonament pels dos dies (les dues semifinals, dissabte, i la final, diumenge) i a través de la pàgina web de la Federació: f4leboro.koobin.com. L’afició gironina, com la dels altres equips implicats, va afanyar-se a comprar-les i, en qüestió d’hores es va esgotar tot el paper. La zona reservada per a seguidors del Girona, en sis minuts. Tampoc n’hi ha, de lloc, a l’espai del Força Lleida, el mateix que passava en la zona del Movistar Estudiantes i en la del Palència. A les set del vespre amb prou feines quedaven mig centenar de localitats a la grada extensible, l’antiga grada jove, oberta al públic en general, com d’altres zones del pavelló que també es van exhaurir.

La venda d’entrades va dur-se a terme certa polèmica perquè la FEB havia anunciat que es podrien adquirir a partir de les tres de la tarda i es va obrir la plataforma quinze minuts abans de l’hora estipulada. En conseqüència, els més ansiosos van aprofitar per tenir-les abans d’hora i de seguida van quedar poques places. Això va indignar la gent que va esperar-se a les tres en punt perquè van tenir menys opcions d’escollir seient o, fins i tot, van quedar-se sense. Els blocs exclusius per al Girona van exhaurir-se quan passaven tan sols deu minuts de les tres. Malgrat les crítiques que va rebre el club per aquest motiu, és la FEB qui s’encarrega únicament i exclusivament de la venda d’entrades.

El paquet d’entrades del sector destinat als aficionats gironins estaven disponibles a partir de 25 euros, però també n’hi havia de 35 i 45. Els quatre equips d’aquesta Final Four disposen del seu propi sector, tot i que la FEB també ha posat a la venda entrades pel públic general amb els mateixos preus. També hi ha entrades més econòmiques, per 20 euros, a la grada jove (que s’obrirà en motiu de l’esdeveniment després de passar molt de temps sense desplegar-se) o a la zona més privilegiada, a peu de pista, per 120 euros. Tenint en compte la demanda massiva per assistir a la Final Four de Fontajau, la zona que més tard es va omplir va ser la més econòmica, la grada extensible, darrere d’una de les cistelles. A la Fila 0, que és la més cara, tampoc n’hi havia de lloc. A partir de dijous, dia 16 de juny, s’havien de posar a la venda localitats individuals, per un dels dos dies de competició. Però ja no caldrà arribar a aquest escenari. Des del Bàsquet Girona també es reserven un paquet limitat reservat que els va enviar la FEB per cedir-lo als socis que ahir no trobessin localitats a través del web de la Federació amb la intenció que cap dels seus abonats es quedi sense seient en el moment més important de tota la temporada.

Dissabte vinent, dia 18, es jugaran les dues semifinals de la Final Four per pujar a l’ACB: Estudiantes-Palència (17.30 h) i Lleida-Girona (20 h). Els guanyadors d’aquestes dues eliminatòries es veuran les cares, l’endemà, diumenge 19, en la final (18.45 h) que decidirà qui acompanya el Granada a l’ACB. Esport 3 té avançades les negociacions per poder oferir els partits.

En l’hipotètic cas que els de Sargatal es plantin a la final contra el guanyador de l’Estudiantes-Palència, el dia 19 de juny de 2022 pot ser històric per a la ciutat de Girona perquè els de Míchel Sánchez també lluiten per l’ascens a Primera Divisió. L’horari (18.45) permetrà seguir-ho tot.

Per arribar-hi però, els gironns hauran d’imposar-se primer al Lleida en la segona semifinal que es disputarà dissabte que ve a Fontajau. El conjunt dirigit per Gerard Encuentra va classificar-se divendres passat després d’eliminar el Càceres en el cinquè i definitiu partit de quarts del play-off. Els lleidatans van ser l’últim equip en accedir a la Final Four, tenint en compte que tant el Girona com el Palència van ser els primers en fer els deures desfent-se dels seus rivals en els tres primers partits i l’Estudiantes en va necessitar quatre. Els de Jordi Sargatal estaran gairebé dues setmanes sense competir.