El Bàsquet Girona no descarta convertir-se en SAE tot i que ja no és obligatori

L’ascens del Bàsquet Girona a l’ACB, una de les lligues que el Govern considera «professionals», hauria de comportar de manera obligatòria la conversió del club en Societat Anònima Esportiva (SAE). Però dues modificacions a la Llei de l’Esport impulsades pel PNV a finals de l’any passat a través dels Pressupostos Generals de l’Estat, han canviat radicalment la norma i ara ja només es tracta d’un tràmit voluntari. La conversió forçosa s’havia començat a implantar el 1990, però ja és història. Darrere de la petició dels nacionalistes bascos hi havia l’interès perquè l’Amorebieta, que havia pujat a Segona A i ha tornat a baixar, no s’hagués de transformar.

A les comarques gironines, fins ara, han existit sis SAE: UE Figueres, Palamós CF, CB Girona, Girona FC, UE Olot i UE Llagostera/Costa Brava. I la gran majoria han acabat com el rosari de l’Aurora, exemples ho són el Figueres, el Palamós i el CB Girona, i va camí de ser-ho també el Llagostera/Costa Brava, que negocia el seu trasllat a Badalona. Al seu dia el Govern van plantejar aquest model per acabar amb el crònic endeutament de les entitats, tot i que tampoc se’n va acabar de sortir i l’única mesura que ha tingut efecte ha sigut quan LaLiga s’ha posat implacable amb els morosos i ha decidit fer un control exhaustiu dels números dels clubs participants a través del límit salarial.La supressió de l’obligatorietat de transformar-se en SAE per participar a les competicions professionals (Primera i Segona A, Lliga ACB) estava ja prevista als avantprojectes de Llei de l’Esport de 2019 i 2021, que ja s’estan tramitant com a projecte de llei, però amb l’esmena dels nacionalistes bascos, se n’ha avançat l’efecte.

Una opció en estudi

Entre les diferents carpetes que té obertes Marc Gasol (en la faceta de president), hi ha, tot i que no sigui obligatori, la conversió en SAE. «No és descabellat pensar que en un futur el Bàsquet Girona pugui transformar-se, entra dins els nostres paràmetres i els primers a tenir-hi accés seran els gironins. Puc liderar el club, però aquest és de la gent d’aquí. No el sento com a propietat meva, sinó que soc l’impulsor. Serà la resta qui dictarà cap a on anem», va assegurar Gasol en una entrevista al Diari de Girona el desembre passat, coincidint amb la seva arribada a l’equip.

En cas de voler fer la conversió, cal comunicar-ho al Consell Superior d’Esports, que tot seguit calcula la xifra necessària a cobrir com a capital social mínim i marca els terminis. El Granada, l’altre equip de la LEB Or que va ascendir, està estudiant si fa la conversió, encara que ja no sigui necessari.