La selecció de Bernat Canut té un repte a Grècia

La selecció espanyola femenina sub18, que entrena el tècnic de l’Spar Girona, Bernat Canut, jugarà aquesta setmana el Challenger d’Heraklion a Grècia. En concret, ho farà del 27 de juliol a l’1 d’agost, debutant demà amb Israel abans dels partits contra Eslovàquia, Polònia, Grècia i França. Fora de les franceses, amb qui van coincidir a l’Europeu sub16 de 2019 en el qual Espanya va endur-se el bronze, són unes rivals que Canut admet conèixer poc.

Sigui com sigui, el també tècnic de l’Uni afirmava, en declaracions a la FEB, que «l’objectiu és que aflori la qualitat que porten dins» i que vol «un equip reconeixible en defensa i que provoqui mals llançaments del rival sense deixar-lo jugar còmode». Així i tot, però, Canut, no oblida el joc ofensiu. «Tenim jugadores ràpides amb què podem aprofitar els contraatacs i aconseguir bàsquets fàcils», declarava. La voluntat del tècnic és que el seu equip jugui a tres marxes: «La primera opció és anar amb cinquena, si hem de baixar a tercera, ho fem, i com a últim recurs podem plantejar un joc estàtic».

La selecció que disputarà el torneig serà una barreja de generacions i experiències. Sis jugadores del 2003 són amb la sub19 preparant el mundial d’Hongria així que, tot i que hi ha veteranes, per a moltes serà el seu primer torneig internacional. Canut sap que «competir és fonamental» i valora l’experiència «en moments de tensió que obliguen a treure el millor joc de cadascú» que tenen les jugadores que han estat a les fases finals del Campionat d’Espanya. Per suplir les baixes, a més, han pujat noies del 2004 que «estan aguantant el nivell i sumen molt a la base que ja teníem», afirmava Canut. El mundial sub17 va haver d’anul·lar-se per la pandèmia i les jugadores «estan molt motivades per competir després d’un estiu buit», afegia el tècnic, centrat en «treballar l’aspecte físic» perquè algunes de les noies «porten temps sense competir».

L’any passat la sub18 de Canutva quedar segona al Challenger, perdent només el cinquè partit amb una França que aquest cop també serà l’última rival.