L’església evangèlica baptista fa 65 anys a Girona

L’església evangèlica baptista de Girona, situada al carrer Juli Garreta, celebrarà el proper dissabte, 18 de maig, el seu 65è aniversari. Es tracta de la primera església evangèlica que es va obrir a la ciutat, el 7 de maig de 1959.

Però segons expliquen des de la comunitat, el seu aterratge a la ciutat de Girona s’havia començat a gestar molt abans. Concretament, la primavera de 1948, amb les visites personals que quinzenalment feia Pere Bonet i Such a una família amiga de Girona. Llavors es feien serveis dominicals a casa de la família de Ferran i Conxita Gandol.

El juny de 1949 van llogar un local al carrer Lorenzana número 14, just al centre de la ciutat, que anteriorment havia servit com a estable d’una carnisseria. Van reformar l’espai per ubicar-hi una capella que s’havia d’inaugurar aquell mateix 29 de juny, però pocs dies abans, el cap de la Policia els va notificar que, per ordre del governador, en quedava prohibida l’obertura: durant el fraquisme, només estava permesa la religió catòlica romana.

El setembre de 1950, el grup de Girona va passar a ser un punt de missió de l’Església Baptista de Figueres. El 7 de maig de 1950, aquell punt de missió es va constituir com a Església pròpiament dita, amb el pastor Lorenzo Juan i Lacué com a pastor. Durant el seu lideratge es va projectar la construcció de l’edifici de Juli Garreta, en un solar que era propietat d’una comunitat de dominics (l’Ordre de Sant Domingo).

Expansió a Palafrugell

El gener de 1961, l’església gironina va iniciar un punt de missió a Palafrugell, on van llogar un local per a la capella que es va inaugurar el 19 de març de 1962. El 1963 van començar a construir un nou edifici i el 1968 hi va arribar el pastor Vicente Tafalla, que també es va començar a ocupar de Palamós. Entre 1971 i 1978 va ser l’època del ministeri de Joaquín Bellostas i Zapater, que es va trobar amb una situació econòmica especialment precària. En aquells moments es van arribar a plantejar la possibilitat de tancar l’Església i vendre la propietat, però finalment no va ser necessari prendre una mesura tan extrema.

El 23 de novembre de 1980 va arribar a Girona el missioner Mike Gonzales i la seva família per exercir com a pastor de l’església. Dos mesos més tard, es va duplicar el nombre d’assistents, de manera que també va créixer la quantitat de serveis que s’oferien. El març de 1981 van comprar un orgue per acompanyar el cant dominical, van començar campanyes d’evangelització, es va celebrar l’Escola Bíblica de Vacances amb una assistència de 90 nens i es van projectar pel·lícules amb 120 assistents. A finals de 1985, l’església ja havia crescut de forma considerable.

Continua el creixement

El setembre de 1993, l’església va decidir que el pastor Elías Cortés i Casanovas es posés al capdavant de la comunitat. Durant els cinc anys que va durar el seu ministeri, l’església va continuar creixent de forma destacada amb concerts, obres de teatre o activitats d’evangelització, entre altres.

El juny de 2022, l’Església va començar a parlar amb diferents pastors i finalment va demanar a Sergio Edo i Mateo que fos el nou responsable. Edo va prendre possessió del càrrec el gener de 2003, de manera que porta més de vint anys al capdavant de la comunitat. El 2008 van celebrar el 50è aniversari de la seva constitució, i al llarg de tot l’any van anar celebrant activitats commemoratives. En aquesta ocasió, han considerat que els 65 anys també es mereixen una celebració ,que tindrà lloc el 18 de maig a partir de les cinc de la tarda.

Subscriu-te per seguir llegint