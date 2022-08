El Girona ha tornat a Primera amb una derrota de la visita a Mestalla. Els blanc-i-vermells han jugat pràcticament tota la segona meitat amb un home més, però han estat incapaços de marcar un gol al València i empatar el partit. Míchel ha destacat aquests aspectes a la roda de premsa:

Aspectes a millorar

"El ritme de joc ha estat lent: passades curtes, passades llargues i saltar línies. Després, ens ha faltat comprometre'ns més en els duels. L'Óscar (Ureña) i Riquleme són els que més ho han intentat. Ens ha faltat més determinació en la circulació i anar cap endavant de veritat, amb agressivitat. Ells han defensat bé els espais, però quan et defensen bé els espais has de guanyar els duels u contra u i anar per ells. Ens ha faltat més velocitat. Hem posat doble punta per fixar dos o tres jugadors i poder anar per fora i centrar. No hem estat capaços de tenir bones situacions de centrada.

La realitat del partit

Les categories hi són per alguna cosa. Avui és un bany de realitat, però sabíem de la dificultat (del partit). Evidentment, el València és un club gran i ens exigeix molt. Teníem la confiança de poder-ho fer bé. No ens ha sortit el partit que volíem, però és veritat que a la primera part, si no és pels nostres errors, les nostres pèrdues de pilota, no he vist molta dificultat en el nostre posicionament. No ens estaven desbordant, no veia situacions de perill en contra. Han estat totes per situacions de pilota nostres. Hem de tenir més determinació i ser un equip que pot donar quatre o cinc passades a camp rival.

La imatge de l'equip

No m'ha agradat l'equip. Crec que a cap aficionat del Girona li haurà agradat avui l'equip. Necessitem capgirar la situació a partir de demà. Pensar que som un equip molt millor del que hem demostrat avui. Aquesta és la sensació del partit, però no té res a veure amb els fitxatges. Teníem jugadors suficients a la plantilla per haver competit avui i haver fet millor les coses. Crec que no hi ha excusa en això (els fitxatges).

El penal i la vermella a Cömert

No crec que hagi influït en el partit, més enllà que pugui ser o no penal. Crec que el València ha merescut la victòria i nosaltres no. Em quedo en això que no ha influït (el penal). La targeta vermella sí que em sembla clara veient les imatges. És perillosa.

Les pèrdues

Les pèrdues han estat des del principi les que ens han condemnat. Avui no hem tingut el dia.

L'experiència personal a Primera

Jo també tinc ganes de reivindicar-me en el pla individual. Les meves dues temporades a Primera no han estat bones. Vull fer un gran any, és la meva il·lusió. I l'equip el mateix.