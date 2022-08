Després de guanyar el Torneig de l’Estany superant el Girona B als penals, l’Olot segueix apuntalant la plantilla de Manix Mandiola per optar a les places capdavanteres a la Segona RFEF. Aquesta vegada arriba en forma de reforç per a la medul·lar. Es tracta de Marc Castells, un migcampista valencià de 32 anys consagrat en el món del futbol, amb experiència sobretot a l’antiga Segona Divisió B, però que també ha jugat a la Lliga Smartbank o a la Primera Divisió de Grècia. Castells és un pivot de tall defensiu que destaca pel seu treball, agressivitat i equilibri en la zona de contenció. És generós en l’esforç i compta amb un bon posicionament sobre el terreny de joc, cosa que el fa especialista en la recuperació de l’esfèrica.

Format a les categories inferiors del València, ha passat per clubs com l’Asteras Tripoli, l’AE Larisa, el Linares Deportivo o el Reial Oviedo, tot i que de ben segur el club on més bon record guarden d’ell és al Castelló. Va arribar a Tercera Divisió el curs 2014-15 i va poder ascendir fins a Segona Divisió A la campanya 2020/21. El futbolista, nascut a Sueca, arriba després de jugar la darrera temporada al Linares Deportivo, a Primera RFEF, tot i que al mes de gener va patir una lesió al tendó del recte anterior de la cama dreta i actualment no tenia equip, per la qual cosa s’entrenava a les sessions AFE.

Castells reforça una posició on el club buscava més elements de garanties, de manera que Maniola podrà comptar amb ell de cara a l’estrena a la lliga, dissabte 3 de setembre a les 18h, al camp de l’Espanyol B. Abans, diumenge, l’Olot juga un amistós a Amer.