Pierre Oriola és una mica més a prop de jugar amb el Bàsquet Girona aquesta temporada. El seu actual equip, el Barça, comença avui a treballar amb les revisions mèdiques i el pivot de Tàrrega, que negocia la rescissió de contracte, no hi serà.

Oriola té un acord tancat amb els gironins per jugar la pròxima temporada a Fontajau, però no s’oficialitzarà res fins que la desvinculació del capità blaugrana sigui oficial. El Barça i Oriola han de posar-se d’acord amb les condicions de la rescissió, ja que el pivot tenia encara dues temporades més de contracte. Un cop s’hagi resolt la situació contractual, Oriola fitxarà lliure per al Bàsquet Girona.

El cas d’Oriola és semblant al de Calathes, que el Barça no ha acomiadat a les xarxes, tot i que el Fenerbahce ja l’ha anunciat com a nou jugador, perquè la rescissió no està signada.