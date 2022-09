Revolució i amb majúscules la protagonitzada el darrer dia de mercat per un Barça que anit va acumular peces per a la seva plantilla i va aprofitar l’embranzida final per alliberar massa salarial obrint la porta de sortida de bat a bat. Héctor Bellerín aterra per reforçar la defensa, on també s’hi espera Marcos Alonso. Mentre que l’equip veia com desfilaven Dest, Ez Abde, Braithwaite i Aubameyang.

No van ser aquests els únics noms propis d’un dia farcit de notícies i rumors de tota mena. Jordi Alba n’és un altre dels protagonistes. Al lateral se li va intentar trobar destí però el futbolista, decidit i ferm en la seva postura, es queda al Barça. Li hauria d’arribar competència. El club treballava per incorporar Marcos Alonso, la incorporació del qual encara no estava confirmada a l’hora de tancar l’edició d’aquest diari. Donat de baixa del Chelsea, la documentació pertinent no havia entrat a l’hora establerta, tot i que el fitxatge s’hauria de poder concretar malgrat el tancament de mercat. De 32 anys, ha disputat la major part de la seva carrera a la Premier. S’hi suma un efectiu al costat dret. Ha marxat Dest cedit al Milan i com que Xavi necessitava una peça més per completar el trencaclosques, l’escollit és Hèctor Bellerín. Se’l va inscriure just abans de mitjanit. Amb passat blaugrana, signa per un any després de rescindir amb l’Arsenal. El català ve de jugar l’últim curs cedit al Betis, amb el qual es proclamava campió de la Copa. Si d’una banda Memphis Depay confirmava que no es mou del Camp Nou, Ez Abde renova fins al 2026 i se’n va de préstec a l’Osasuna. Aubameyang era donat de baixa, tot esperant completar la seva marxa al Chelsea, en el marc de l’operació per fer arribar Marcos Alonso. I Braithwaite rescindia a canvi de 400.00 euros i fitxava per l’Espanyol fins al 2025. El club blanc-i-blau va intentar cedir Raúl de Tomás al Rayo a darrera hora, però la documentació no va arribat a temps a la seu de LaLliga.