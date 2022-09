El Barça d’hoquei patins es va proclamar campió de la Supercopa d’Espanya en derrotar a la final disputada a Olot al Reus per quatre gols a zero. El conjunt blaugrana va sumar la dotzena Supercopa del club. L’equip d’Edu Castro va encarrilar el partit a la segona meitat, ja que al descans el resultat era d’empat a res. Just començar la segona part, Matías Pascual va fer el primer gol del Barça. Tres minuts després, de penal, Joao Rodrigues va ampliar l’avantatge al marcador. Bargalló va fer pujar el 3 a 0 amb un xut de cullera al minut 36, i sense temps per reaccionar, Alabart va marcar el quart gol per deixar la final sentenciada a favor de l’equip barcelonista.