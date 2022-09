Rafa Nadal va caure eliminat als vuitens de final de l’Open dels Estats Units després de perdre en quatre sets davant Frances Tiafoe (6-4, 4-6, 6-4 i 6-3). Després d’aquesta ensopegada, el balear va explicar que ha decidit agafar-se un temps sense competir per atendre diversos assumptes personals. «Necessito tornar a casa per arreglar coses, la vida. No sé quan tornaré. Intentaré estar llest mentalment». Nadal, a punt de ser pare, va deixar clar que els seus problemes no són excusa per justificar la derrota. En canvi, Carlos Alcaraz continua endavant després d’eliminar Marin Cilic.