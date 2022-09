Un tribunal d'arbitratge resoldrà la disputa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel contracte de cessió d'Antoine Griezmann. Segons ha explicat aquest divendres el president de LaLliga, Javier Tebas, serà un tribunal de juristes el que decideixi sobre la diferent interpretació que realitzen tots dos clubs sobre l'opció de compra sobre el davanter francès.

Griezmann va ser cedit a l'Atlètic l'últim dia del mercat d'estiu de 2021. L'acord comportava un préstec durant dues temporades, amb una opció de compra el 2023 que s'executaria de manera automàtica en cas que el davanter disputés més del 50% dels minuts en els quals estigués disponible, ni sancionat ni lesionat.

Després de ser utilitzat per Simeone amb moltíssima freqüència durant la temporada passada, Griezmann ha passat a aparèixer en els partits a partir de l'hora de joc. Tot això amb l'objectiu que no aconsegueixi aquest 50% de minuts en les dues campanyes, la qual cosa l'obligaria a desemborsar 40 milions d'euros al Barça la pròxima temporada.

Pressió al Barça

Aquesta decisió de l'Atlètic, que ha estat interpretada com una manera de pressionar al Barça perquè renegociï la quantia d'aquest pagament, és considerada fraudulenta pel club blaugrana. De fet, l'últim moviment del club que presideix Joan Laporta és considerar que el pagament de 40 milions d'euros ja està garantit després de superar durant la primera temporada aquest 50% de minuts sobre el camp.

Ara, segons explica Tebas, serà un tribunal d'arbitratge el que haurà de decidir referent a aquesta disjuntiva i a més està obligat a fer-ho "en un termini màxim de sis mesos". Això implica que a la primavera, com tard, hi haurà una decisió final.

Mentrestant, Griezmann sembla condemnat a participar només durant la mitja hora final dels partits que disputi en l'Atlètic, una situació que Simeone va assumir públicament, encara que sense parlar amb claredat, fa uns dies: "Em coneixen, saben que soc home de club".

Perquè l'Atlètic no està disposat a pagar 40 milions per un jugador que complirà 32 anys... encara que el Barça tampoc desitja el retorn d'un futbolista amb el qual no compta i que té un salari anual d'entorn de 20 milions d'euros. Serà el serial d'aquesta temporada.