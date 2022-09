Espanya es corona a l’Eurobasket

La selecció espanyola de bàsquet es va imposar (88-76) ahir a França en la final de l’Eurobasket per a conquerir l’or i aconseguir el seu quart títol europeu, després d’un partit molt complet en el qual els de Sergio Scariolo van aclaparar als francesos en un gran inici, per a després defensar el seu coixí de punts fins al final. Juancho Hernángomez va ser el més destacat del combinat nacional amb 27 punts, al costat de Lorenzo Brown -rècord d’assistències en una final d’Eurobasket amb 11-, que va acabar amb un doble-doble (13 punts i 11 assistències). Tots dos van liderar a una selecció que va tornar a mostrar el caràcter i el compromís grupal que li caracteritza, a l’altura d’un partit al qual no arribaven amb el cartell de favorits, trencant tots els pronòstics. Abans del descans, van arribar a gaudir d’un avantatge de 21 punts sobre els francesos, incapaços d’aguantar el ritme marcat pels d’Scariolo.

El combinat espanyol va firmar una gran primer meitat, liderat per als dos germans Hernángomez, autors de 28 punts entre els dos al descans. Els homes de Scariolo van passar per sobre d’una selecció francesa que, caracteritzada per defensar bé, no va saber aturar el seu rival.

A la segona part, els francesos es van arribar a situar els tres punts (49-46), però Espanya va tornar a agafar ràpidament un avantatge per sobre dels deu punts. Solvent en atac i fiable en la defensa, amb un treball coral de tot l’equip, Espanya va penjar-se l’or a Berlín. Va fer encara més gran la seva llegenda en la final de l’Eurobasket 2022 per a penjar-se un or completament inesperat i que es converteix en el quart or de la història d’Espanya en un campionat d’Europa, tots ells sota el comandament de Sergio Scariolo, i la medalla número 20 en el palmarès espanyol, que ara ostenta els títols de campió d’Europa i del món. Es tracta del catorzè metall per a la selecció en un Europeu, i el quart or del combinat nacional, que ja l’havia aconseguit en el 2009, 2011 i 2015 i que semblava molt llunyà quan va començar el campionat. S’aconsegueix d’aquesta manera millorar el registre del passat 2017, quan Espanya va penjar-se el bronze, un metall que ja havia aconseguit 1991, 2001 i 2013.