El pas definitiu de Roko Banana

Després d’obrir-se camí amb l’autogestió, amb els discos Madness & coffe (2018) i El veïnat (2021) i el treball de curta durada Finalment principis (2022), els banyolins Roko Banana fan el pas definitiu a la indústria musical amb Fins que surti el sol, que es publica avui. De la mà de la discogràfica Aloud i Saltamarges, Mak Dzinovic (guitarra i veu), Àlex Abad (bateria i veu) i Edu Rodríguez (baix i veu) publiquen aquest divendres el seu tercer treball discogràfic, que reafirma l’aposta per un rock basat en una barreja de ràbia i calma melòdica, amb lletres amb un to existencial escrites en català.

La consolidació arriba després de guanyar concursos de música emergent com l’Intro, que els va permetre gravar el seu primer disc i realitzar una gira per Catalunya, i de captar l’interès de la premsa especialitzada amb El veïnat, l’àlbum amb què canviaven l’anglès del debut per la seva llengua habitual, una decisió sense volta enrere, explica un dels integrants, Àlex Abad.

«Teníem clar que volíem seguir en català, tornar a l’anglès era inviable i ara no canviaríem de llengua per res», afirma el bateria sobre el nou disc, amb lletres que mantenen el to «natural», marcades «per les preocupacions del dia a dia» i la manera d’entendre el món del trio.

Així, Fins que surti el sol va de sentir-se perdut i incomprès en un entorn hostil, amb l’esperança com a últim refugi. Dubtes, inquietuds i contradiccions que es materialitzen en un so cru i contundent, però molt cuidat, en què destaca la presència del baix i la veu dels tres components del grup, amb referències com Viva Belgrado i els francesos Lysistrata, grup que els de Banyoles van descobrir fa anys a l’Actitud Fest de Vidreres i amb qui compartiran cartell al mateix festival selvatà a finals del mes de juny.

Produït i mesclat pel músic i productor banyolí Pau Brugada, Fins que surti el sol s’ha gravat entre els Estudis Santa Pau i Olivera, i masteritzat per Víctor García a Ultramarinos.

Més concerts

El fitxatge per una discogràfica, explica Àlex Abad, ha sigut «tota una sorpresa», perquè «durant anys, la resposta de totes sempre havia sigut el no». El trio confia que els suposarà «un canvi radical», especialment en les contractacions de concerts.

«Amb l’autogestió, el que ens costava més era trobar bolos, pel fet de no tenir ningú gran al darrere o el poder de tenir molts seguidors a les xarxes. Aloud fa vint anys que està a la indústria i és una gran ajuda a l’hora de picar portes per programar actuacions, explica.

Aquest pas endavant es nota ja, assegura, en l’agenda de concerts pels mesos vinents, amb dates fixades com el festival Pingüí a les Terres de l’Ebre i diverses actuacions a les Balears.

L’estrena en directe del disc, però, serà el dia 11 a Porqueres. Serà, això sí, en un entorn per ara secret pel públic, amb un concert especial i més llarg de l’habitual que inclourà també l’actuació dels mallorquins Garrafa Nadal i alguna sorpresa més.

