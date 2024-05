La Generalitat valorarà si pot aixecar l'emergència per sequera al sistema del Ter-Llobregat

El govern català valorarà la situació dels embassaments i decidirà si pot aixecar l’emergència per sequera al sistema del Ter-Llobregat després de les pluges dels últims dies -i que encara podrien continuar-. En una atenció als periodistes, el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat que esperaran uns dies perquè, als embassaments, hi entri l’aigua de les pluges i de les neus i que en la reunió de la comissió interdepartamental de la sequera prevista per a la setmana que ve també volen analitzar els consums que s’esperen durant l’estiu. Mascort ha advertit que volen treballar amb escenaris a mitjà termini i estar segurs que, si aixequen l’emergència i les restriccions que implica, no hauran de fer marxa enrere al cap de pocs dies.

A la província de Barcelona, el pantà de Sau ha passat d'estar pràcticament buit a créixer fins al 12,2 %, si bé la seva aigua es transvasa al veí embassament de Susqueda, el més gran de Catalunya i que també ha crescut, fins al 26,69 %.

El sistema Ter-Llobregat, per sobre del 22%

Els embassaments de les conques internes continuen notant l'efecte de les pluges dels últims dies, i superen ja el 20% de la seva capacitat (21,3%), cosa que no passava des del 20 d'octubre del 2023. Segons l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) d'aquest dijous amb dades agregades de dimecres 1 de maig, les reserves a les conques internes arriben als 147,69 hm3, 11,5 hectòmetres cúbics més en un sol dia.

Pel que fa als pantans del sistema Ter-Llobregat (Sau-Susqueda, la Baells, Sant Ponç i la Llosa del Cavall), les reserves ja havien superat el 20% dimarts (20,48%), i segons la darrera xifra feta pública per l'ACA estan ara al 22,2%, amb 136,1 hm3 d'aigua acumulats.

El pantà de Darnius Boadella, és la unitat més crítica i l'única en fase II d'emergència, però les pluges han millorat la situació i les reserves han pujat al 14,08 %.

Els xàfecs de més de 50mm

Els xàfecs de les darreres hores han deixat més de 50mm de pluja en algun punt de l’Empordà i la Garrotxa. Concretament, entre dimecres i la matinada d’avui dijous s’han recollit 63,2mm a Verges (Baix Empordà), 52,5 a Maià de Montcal (la Garrotxa) i 51,6 a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà).

Són dades del Meteocat sobre les precipitacions acumulades en 24 hores entre l’1 i el 2 de maig de 9 a 9h en les estacions de la xarxa. Comptant aquestes tres estacions, en total n’hi ha catorze a Catalunya on s’han superat els 15mm.

Les pluges també han deixat acumulacions en alguns municipis de l’Alt Empordà, com ara Roses (32,6mm), Sant Pere Pescador (31,8), Torroella de Fluvià (29,8), Castelló d’Empúries (21,6) o Cadaqués (21,3). Les segueixen els 18,3mm registrats a Ulldecona (Montsià); 18 a Banyoles (El Pla de l’Estany); 17,7 a Torroella de Montgrí (Baix Empordà); 16,9 a Certascan (Pallars Sobirà) i a Santa Coloma de Farners (la Selva); i 15,8 a l’Estartit (Baix Empordà).