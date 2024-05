L'últim dia de l'espisodi de pluges deixa calamarsades importants a les comarques gironines

L'últim dia de l'episodi de pluges que afecta les comarques gironines des de diumenge passat ha deixat diverses calamarsades aquest dijous en diferents punts del Gironès i la Selva.

Al voltant de les tres de la tarda, una forta calamarsada ha afectat municipis com Sarrià de Ter, Llagostera o Amer i ha deixat els carrers enfarinats en qüestió de minuts.

Gràcies a les pluges d'aquesta última setmana, els embassaments han superat el 20% de la seva capacitat, una dada que no passava des de l'octubre del 2023. Per aquest motiu, el Govern es planteja aixecar l'emergència per sequera al sistema del Ter-Llobregat.