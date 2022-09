Quino Colom engresca l'afició del Girona: "pinta molt bé"

Va ser el primer fitxatge, una declaració d’intencions que això de pujar a l’ACB no seria una flor que no fa estiu. Quino Colom torna a la lliga Endesa i ho fa de la mà de Marc Gasol i un Bàsquet Girona que hi confia cegament per batallar a partir de dimecres a les pistes ACB. Aquesta tarda Colom ha sigut el representant del club en la presentació oficial de la lliga a la seu d’Endesa, a Madrid. I el base ha engrescat l’afició amb les seves declaracions: «pinta molt bé», ha assegurat sobre el projecte que impulsa l’expivot dels Grizzlies, els Raptors i els Lakers a Fontajau.

Quino Colom, de 33 anys, canvia l’AEK d’Atenes pel Girona. «Estem amb molta il·lusió i molta ambició. És un projecte molt xulo, divertit, i pinta molt bé. Tant de bo pugui seguir creixent com a club i per això Aíto ens pot ajudar», ha dit el base, que torna a coincidir amb Marc Gasol, amb el que ja va jugar a la selecció espanyola. «És una mica diferent tenir-lo d’aquesta manera a l’equip però jo m’emporto molt bé amb ell. Per a algun jovenet pot imposar-li una mica però és un deu com a jugador i persona. No podíem tenir millor president i estic content que aquest implicat» , ha confessat en declaracions recollides per l’Agència Efe.

Colom, guanyador de l’or amb Espanya al Mundial del 2019, també ha analitzat el paper del combinat de Sergio Scariolo a l’últim Europeu. «Han jugat al cent per cent i estic content per jugadors que potser no tenien tant de nom i ara l’han agafat. Aquest triomf és bo per al bàsquet espanyol i que això segueixi passant ens fa millors», ha apuntat. Ara però tots els esforços se centren en ser competitius a la lliga Endesa tot i haver acabat de pujar. I Colom d’això n’està segur.

Álex Abrines (Barça), Tyson Pérez (BAXI Manresa), Christian Eyenga (Fuenlabrada), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Dani Díez (Cazoo Baskonia), Dejan Todorovic (Granada), Shannon Evans (Betis), Joel Parra (Joventut Badalona), Leo Westermann (Monbus Obadoiro), Dzanan Musa (Reial Madrid), Francis Alonso (Surne Bilbao Basket), Sadiel Rojas (UCAM Murcia) i Martin Hermannsson (Valènciat), a més dels àrbitres Antonio Conde i Martín Caballero, han estat les altres estrelles convidades a la presentació oficial de la lliga que es va fer a Madrid. Aquest cap de setmana, Supercopa. I dimecres l’ACB alça el teló a Fontajau.

Per altra banda el Bàsquet Girona ha començat avui l'estada a Calonge que ha de servir per acabar de preparar el debut contra el Madrid. Fontajau està inhabilitat aquests dies pel bàsquet per la celebració del festival ciclista Sea Otter.