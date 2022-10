El Barça aparta de la final de la Lliga Catalana un Uni a mig fer

El Barça CBS s’ha convertit en la bèstia negra de l’Spar Girona. Després de derrotar a les gironines en un partit de pretemporada jugat a Platja d’Aro, ahir les d’Isaac Fernández van repetir la gesta i van apartar de la final de la Lliga Catalana AON 2022 a les de Bernat Canut en un duel emocionant que es va decantar en els minuts finals (59-62). D’aquesta manera, el Barça emularà a l’equip masculí i lluitarà demà pel títol (12.15/Esport3) contra el Cadí La Seu, que va guanyar el Joventut(63-50) en la primera semifinal. Tot i arribar a perdre de 13 (17-30) a la primera part, l’Spar va entrar al darrer minut i mig un avall (57-58) i sobre la botzina un triple de Murphy hauria pogut forçar la pròrroga. Però no va entrar, per poc.

L’Uni, que va recuperar efectius com Gardner o Cornelius, es va veure sobreposat per la defensa, l’energia i el rebot de les barcelonines, que van entrar al partit amb les idees clares i van tancar el primer quart amb un coixí de deu punts (12-22) favorables. Les de Bernat Canut, noquejades pel ritme de les d’Isaac Fernandez, van respondre amb el lideratge de María Araújo (14) sota el cèrcol i des del perímetre. Però el Barcelona, dominant en el rebot, va seguir al seu ritme en el segon quart i es va refugiar en el coixí de punts i en la direcció de joc de la veterana Anna Cruz per controlar els tempos i marxar al descans per davant en el marcador (29-37).

El desencert del Barça a l’inici del tercer quart va permetre a l’Uni retallar distàncies (39-41) de la mà de la veterana Shay Murphy (15) i la reincorporada MVP de la passada temporada, Rebekah Gardner (12). Amb el marcador ajustat, una personal va permetre a l’equip de Bernat Canut tancar el tercer quart per davant (49-48) per primera vegada en el partit.

Gardner va posar la cinquena marxa en l’últim quart per propiciar el màxim avantatge a l’equip local (51-48), però l’acabat d’ascendir Barça CBS no va donar una pilota per perduda i va fer un parcial de 0-7 per posar la balança a favor seu (51-55). Un triple de Shay Murphy a cinc minuts del final (56-57) va tornar a ajustar el marcador. La diferència era d’un punt i s’anava balancejant de costat a costat del marcador en un intercanvi de cistelles. I va arribar el moment clau: un triple de Guerrero a un minut del final va silenciar la graderia local i va escenificar una distància de quatre punts (58-62) crucial per al Barça. Amb el marcador en contra (59-62), les gironines van tenir l’opció d’empatar el partit de la mà de Shay Murphy, que va errar un triple sobre la botzina (59-62). Les gironines tenen poc temps per pair la derrota i molta feina per fer. Dimecres (20.00 hores) reben al València en l’inici de la Lliga Femenina.