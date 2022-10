L’Eurolliga de bàsquet 2022-23 comença avui amb una triple parella de favorits inicials, Reial Madrid i Barcelona com a representants de l’ACB, ​​els italians EA7 Milà i Virtus Bolonya, i els turcs Anadolu Efes i Fenerbahçe, encara que la resta d’equips hi tindrà també molt a dir.

L’absència del CSKA i del Zenit Sant Petersburg ha permès la dispersió de les principals figures per la resta dels equips i lluny de devaluar la competició, la iguala.

El vigent campió, l’Anadolu Efes, manté el bloc que el va fer dominar les dues darreres temporades. La continuïtat de Vasilije Micic és el millor fitxatge i l’arribada de Will Clyburn, sobretot, Achille Polonara i Ante Zizic, no fa sinó augmentar el potencial d’una plantilla de somni per intentar aixecar la tercera corona consecutiva.

El Reial Madrid, finalista a Belgrad, ha rejovenit la plantilla i ha insuflat qualitat, mantenint una base d’equip reconeixible. L’arribada de Dzanan Musa, Mario Hezonja, Sergio Rodríguez i Peter Cornelie donaran un altre aire a un equip que, ja sense Pablo Laso a la banqueta, comença la temporada amb moltes baixes per lesions i que ha d’anar creixent amb els partits.

El Barcelona, ha decidit fer una revolució al tercer projecte de Sarunas Jasikevicius a la recerca de l’anhelat títol continental i ha fitxat Oscar da Silva, Tomàs Satoransky, Jan Vesely, Nikola Kalinic, Mike Tobey i Oriol Paulí. La lesió del seu jugador franquícia, Nikola Mirotic, és el handicap amb què hauran d’iniciar la Lliga regular.

La competició, amb 34 jornades i sis mesos i mig al davant (fins al 14 d’abril), anirà posant cada equip al seu lloc de cara als playoffs, però el que és clar és que el camí es presenta apassionant. El Barça debutarà demà contra l’Olympiakos (20.30, DAZN), abans d’afrontar el primer clàssic de la temporada contra el Reial Madrid la setmana que ve, el dia 13. Els blancs, per la seva banda, s’estrenen avui a la pista del Panathinaikos (20h), mentre que també hi ha demà un València-Baskonia (20.30).