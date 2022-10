LAIA Palau: «Només puc tenir paraules d’agraïment per tot el que he viscut»

Es retira el número tres. A la mitja part del partit, les jugadores de la base de l’Spar Girona, vestides amb els colors del club, van fer un passadís per donar entrada a Laia Palau, que els hi va retornar el gest xocant les mans a mesura que s’apropava fins al cor de la pista. Aquest va ser el tret de sortida de l’homenatge organitzat per l’Spar Girona en què el president del club, Cayetano Pérez, va prendre la paraula per transmetre el que molts dels aficionats pensen amb un missatge breu i directe: «Gràcies pel que ens has donat, Laia». La graderia es va posar dempeus lluint pancartes amb el lema «Eterna Laia» i corejant el seu nom. Amb un ram de flors al braç i amb la presència de personalitats del bàsquet gironí, com Marc Gasol o Anna Junyer, Palau va parlar: «Només puc tenir paraules d’agraïment per tot el que he viscut». Les jugadores de la base la van mantejar, el públic va corejar el seu nom i, per acabar la festa, la samarreta amb el número 3 penjada del sostre de Fontajau es va il·luminar.