El Bayer Leverkusen es va imposar ahir per 4-0 al Schalke al primer partit de Xabi Alonso com a entrenador després del cessament de Gerardo Seoane, i amb només dos dies per preparar el partit. El primer gol no va arribar fins al minut 38 amb una rematada de Diaby. Després un doblet de Frimpong i un quart gol de Paulinho van arrodonir el 4-0 final.

Una victòria que els permet sortir de la zona de descens directe i que pot haver estat el tret de sortida per recuperar bones sensacions.