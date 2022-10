Ja se sap que en el futbol el que compta són els resultats. Pots fer-ho millor o pitjor, però al final el que mana és sumar a la classificació. Diumenge passat l’Olot va treure’s un pes de sobre després d’aconseguir la primera victòria de la temporada. El triomf contra el Formentera (2-0) arribava a la sisena jornada de lliga i servia per posar fi al rebombori que havia generat el fet de ser l’únic equip, juntament amb el Terrassa -que també va guanyar-, que no havia sumat de tres encara. «Cinc jornades sense cap victòria eren moltes. Quan no guanyes comences a dubtar de tot: de tu mateix, del company que tens al costat..., però aconseguir la primera victòria ens ha permès veure que som capaços de guanyar, marcant dos gols i deixant la porteria a zero. Ha sigut un punt d’inflexió», reconeix Oriol Ayala. El central gironí és un puntal en defensa i ha patit el mal moment que travessava l’equip des de dins el terreny de joc (ha sigut titular a tots els partits, jugant-ho pràcticament tot).

«Ara estem entrenant millor que mai, súper bé. Guanyar sempre et fa bé i el primer triomf, encara millor. Estem contents, alliberats i amb ganes que arribi el pròxim partit per demostrar de què som capaços i aconseguir la segona victòria consecutiva. Si anem sumant, ho tirarem endavant», diu. Aquest diumenge l’Olot jugarà el derbi català davant el Manresa al Nou Congost (12.00 hores). Els dos equips són recent ascendits a Segona Federació, tot i que l’inici de temporada ha estat diferent per a cadascú: els manresans són quarts amb 12 punts i els garrotxins, quinzens amb 5. «No hem tingut els mateixos calendaris. De moment ens ha tocat jugar contra equips que l’any passat estaven en zona de play-off i, tot i que els resultats no ens han acompanyat, hem competit sempre», comenta.

El curs passat el Manresa va donar la sorpresa pujant de manera directa en un tram final boig i ajustat, mentre que els de Manix Mandiola van aconseguir-lo imposant-se a la promoció d’ascens. Enguany tot és nou i es nota el canvi de categoria, però a la Garrotxa es queden amb els precedents: «Tenim confiança. L’any passat vam guanyar per 0-2 al Nou Congost i el Manresa ha mantingut el bloc. Nosaltres també continuem la majoria, per la qual cosa serà un partit maco i per disfrutar. Que sigui un derbi no ho farà diferent perquè sortim al màxim a tots els partits».

Tenint en compte la proximitat del desplaçament, l’afició de l’Olot s’ha engrescat per acompanyar l’equip a Manresa. «Tothom està molt il·lusionat. Fa setmanes que preparen un autobús per animar-nos i donar-nos suport. Els jugadors estem molt agraïts de sentir-los al costat», assegura.

Ayala, que compleix la seva segona temporada consecutiva a l’Olot, afirma que «estic molt a gust al club»: «La temporada passada vaig començar competint bé, però em vaig lesionar i després no vaig poder tenir continuïtat. No va ser el meu millor any, però el club sempre m’ha tractat molt bé. Estic content i vull continuar donant el màxim». Els problemes físics ja estan del tot oblidats i ho està demostrant amb solidesa a l’eix de la defensa en el debut a Segona Federació, una categoria en què «el canvi de nivell s’ha notat perquè tots els equips et poden competir i es pot marcar la diferència en qualsevol jugada».

El central té la confiança de Manix, qui li ha donat la titularitat als sis primers partits de lliga i només el va substituir contra el Terol per Aimar al minut 82. «Em sento molt bé. Tinc confiança en mi mateix i sento que també tinc la del míster. Això fa que pugui tenir un plus per competir més segur i a més nivell. Intentaré jugar el màxim per ajudar l’equip a aconseguir els tres punts a cada partit», conclou. I el pròxim ha de ser diumenge davant el Manresa.