Bursac deixa de ser jugador del Bàsquet Girona en finalitzar el contracte

Ahir Aleksandar Bursac va deixar de pertànyer de manera oficial al Bàsquet Girona. Així ho va anunciar el club a través d’un comunicat en què s’explica que el pivot serbi, de 22 anys, finalitza el contracte temporal que havia signat a principis de setembre amb la intenció de reforçar els entrenaments del primer equip durant la pretemporada i que finalment s’havia allargat fins ara arran de les peces que faltaven a la plantilla. «Des del club, volem agrair la seva professionalitat i desitjar-li tota la sort en els seus nous projectes», deia el comunicat.

Un dels principals motius pels quals l’entitat gironina va decidir no perllongar el contracte de Bursac va ser la incorporació el passat 15 d’octubre de l’aler pivot Pierre Oriola. El targarí, de 30 anys, encara no està ni de bon tros al cent per cent segons ha explicat Aíto García Reneses en nombroses ocasions però ha d’anar entrant de mica en mica a l’equip. De fet, Oriola ahir va passar les analítiques rutinàries amb la resta de la plantilla i el seu debut amb els gironins cada cop és més a prop.

El fitxatge d’Oriola va fer que Bursac es quedés sense lloc a la plantilla. D’aquesta manera, Aíto torna a tenir 12 jugadors a la rotació i ja no s’haurà de veure obligat a deixar-ne un a fora en cada convocatòria. La plantilla del Bàsquet Girona està formada per: Maxi Fjellerup, Èric Vila, Kameron Taylor, Pol Figueras, Quino Colom, Dusan Miletic, Josep Franch, Ondrej Hanzlik, Pato Garino, Marc Gasol, Jaume Sorolla i Roko Prkacin.

Amb data de caducitat

Bursac, que va arribar procedent del Zadar croat en un moment en què Oriola no tenia assegurat el seu futur a Girona perquè s’estava recuperant d’uns problemes físics i Sorolla estava lesionat, va disputar quatre partits a l’ACB (Reial Madrid, Lenovo Tenerife, Monbus Obradoiro i Unicaja) amb una mitjana de 9 minuts i 1,3 punts; i un de Lliga Catalana amb l’equip gironí. Tot i així, era conscient que el club podia prescindir dels seus serveis quan ho cregués oportú.

En aquest sentit, Bursac ha tingut un paper residual en les primeres cinc jornades de lliga i ja no va participar diumenge passat a la pista del Betis, on el Bàsquet Girona va aconseguir la primera victòria de la temporada. Els jugadors que més protagonisme han tingut a l’equip d’Aíto i que, per tant, compten amb la confiança del tècnic són Taylor i Gasol, amb una mitjana de 25 minuts per partit cadascun, i Vila i Miletic, amb 23 minuts.

S’espera que Oriola també acabi aconseguint un paper important quan entri en la dinàmica de partits. De moment, però, continua treballant per posar-se a punt. Serà bo per al Bàsquet Girona que estigui disponible el més aviat possible, sobretot tenint en compte que la competició no espera a ningú i que ara s’ha d’aprofitar la inèrcia positiva que va donar el primer triomf per afrontar un tram de calendari d’allò més exigent.