El jugador de l’Europa, Àlex Alcaide, està sent assetjat a través de les xarxes socials per la seva condició de noi transsexual. Alcaide va començar fa tres anys i mig el canvi de sexe, però el seu document d’identitat encara no l’acredita com a home i per això continua jugant amb el femení. En l’últim partit va rebre insults gratuïts des de la grada.