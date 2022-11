"Aquella nit, després del partit, estava gairebé, gairebé levitant. Em va costar dormir. Ni en els meus millors somnis podia pensar que fossin 91.062 persones al camp ni que es reunissin aquests diners. N'hem obtingut 4.362. 872 milions d'euros". La veu de Juan Carlos Unzué va sonar emocionada a l'Auditori del Camp Nou, el mateix lloc on va anunciar el juny del 2020 que patia ELA, "una malaltia que no té cura i amb una esperança de vida entre tres i cinc anys", com va recordar el mateix exporter blaugrana.

"Estem impressionats i emocionats. La xifra de persones que van acudir al Camp Nou, més de 91.000 persones ens impressiona, però el que ens queda més és l'emoció que es va viure", ha declarat María José Arregui, presidenta executiva de la Fundació Luzón. La idea del Barça-City, disputat el mes d'agost passat, va néixer d'Unzué.

Tot i que va trobar aliats poderosos per fer un partit que va donar visibilitat mundial a l'ELA. "Aquest partit s'ha realitzat per l'amistat, amistat amb majúscules", ha proclamat Unzué, posant en valor les figures de Joan Laporta, president del Barça, i Rafa Yuste, vicepresident esportiu, que el va acompanyar a l'acte amb Arregui al que va rebre el taló amb aquesta fortuna. "Moltes gràcies a Pep, Txiki, Manel Estiarte i Ferran Soriano perquè vaig sentir des del primer dia que volien estar en aquest partit. És una cosa fantàstica", ha reconegut l'exporter navarrès.

4.362.872 d'euros... i de gràcies!



𝗨𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 💚 pic.twitter.com/iZGf7ooxlU — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 18 de noviembre de 2022

Diners per investigar

Aquests diners seran destinats, sobretot, a la investigació de la malaltia, que no té cura. Ni tampoc disposa de prou recursos per explorar tractaments que resultin efectius. El 10% de la quantitat total anirà destinat a la Fundació Luzón perquè "gestioni aquests fons no només per avui sinó a mitjà termini", com ha recalcat Unzué. I la resta també hi té destí.

Són 3.926.584 milions d'euros. El 40% d'aquesta quantitat "serà donat per a la plataforma i el consorci europeu Tricals", segons ha revelat l'exguardameta, que té com a objectiu la investigació. I el 60% restant (2.355.950 milions) va dirigit cap a "la investigació bàsica per crear beques a mitjà termini amb l'objectiu d'animar molts investigadors i que siguin els millors en aquesta àrea", ha reconegut Unzué.

Demana ajuda als polítics

Es crearan unes beques Unzué-Luzón-Areces per fomentar la investigació i trobar portes d'esperança per combatre l'ELA. "Vull enviar un missatge als meus companys de malaltia que avui estem una mica més a prop de trobar aquest tractament i aquesta cura. Però amb això no ens val", ha cridat amb energia Unzué.

Tanta contundència en aquest crit per reclamar ajut de la política. "El 80% dels diners que s'inverteixen en investigació són privats i només inverteixen les institucions el 20% restant. Val la pena invertir per seguir vivint més temps i en millors condicions. Us imagineu un món sense aquest tipus de malalties?", es va preguntar Unzué, que "va animar l'administració que agafi el testimoni i ens ajudi una mica més".

El repartiment dels diners ha estat tutelat per la Fundació La Caixa, la Fundació Luzón i la Fundació Areces, que crearan 15 grups de beques finançades amb 160.000 euros perquè s'investigui durant tres anys. A més de poder realitzar amb Tricals, aquest consorci europeu, "assajos clínics" imprescindibles per avançar en la investigació. "En el seu moment se'm va trencar el cor quan vaig saber que hi havia companys i companyes que eren una càrrega econòmica inassumible per a la seva família i que es deixaven anar, que morien. Si ho seguim permetent tenim un problema com a societat".