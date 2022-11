Aturada sense respir al capdavant

L’Uni Girona arriba a les finestres FIBA sense poder desempallagar-se dels seus rivals en el capdamunt de la classificació. Ahir, Perfumerías i Saragossa no van fallar en els seus respectius compromisos però mostrant sensacions molt diferents. Mentre que le aragoneses van apallissar l’Ibaeta per un escandalós 48 a 90, el vigent campió de lliga va patir el que no està escrit per desfer-se d’un competititu Jairis, en el qual debutava com entrenador l’extècnic de l’Uni, Eric Surís (58-62). D’aquesta forma, els tres equips sumen 6 victòries, però les gironines tenen el partit pendent contra el Barça que es jugarà el 6 de desembre. En cas de guanyar i de fer el propi uns abans contra l’Araski i el rival avui del Perfumerías, es col·locarien líders en solitari.

A nivell de joc, les de Fontajau arriben a l’aturada per seleccions crescudes després de la victòria contra el vigent campió d’Europa, el Sopron, i de consolidar les bones sensacions davant l’Estudiantes. Amb els resultats d’aquesta última setmana, les jugadores de Bernat Canut han esvaït els dubtes que van deixar les derrotes contra el Saragossa, el Kangoeroes Mechelen i la victòria a la pròrroga de fa una setmana a Gran Canària. Ara, la major part de la plantilla gaudirà d’un merescut descans excepte quatre jugadores que han estat convocades per les seves seleccions pels partits de classificació per l’Eurobasket del pròxim any. Maria Araujo i Irati Etxarri jugaran amb Espanya contra Islandia i Hongria, Laura Cornelius ha estat convocada per Holanda i Giedre Labuckiene per Lituània. Bradford, decisió imminent El futur de Crystal Bradford, que va arribar a Fontajau a principis d’octubre amb un contracte temporal de dos mesos, es decidirà la pròxima setmana, aprofitant l’aturada de les competicions, tal com va explicar el president del club, Cayetano Pérez, a aquest diari. A ningú se li escapa, però, que l’americana està més fora que dins de l’entitat. De fet, Pérez va afegir també que la pròxima setmana es valorarà la possibilitat de reforçar-se amb alguna nova jugadora. En el moment del fitxatge, la directora esportiva, Laia Palau, ja va destacar que «no era una jugadora fitxada per tota la temporada», i que la seva continuïtat dependria del rendiment i l’adaptació. Doncs no sembla que el club gironí estigui massa satisfet amb l’aportació de la jugadora de Detroit, que ha quedat fora de la convocatòria dels últims compromisos per «decisió tècnica», segons el mateix tècnic, Bernat Canut.