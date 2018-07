La Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell torna a obrir l'estiu davant d'una multitud

Milers de persones van tornar a omplir ahir Calella de Palafugell per assistir a l´acte que de manera oficiosa inaugura cada any l´estiu a la Costa Brava: la Cantada d´Havaneres de la platja del Port Bo. Els grups Port-Bo, Peix Fregit, L´Empordanet i Havàname van ser els protagonistes aquesta vegada del recital, que arribava a la 52a edició i que presentava la novetat que per primer cop hi actuava una formació cubana, Havàname, integrada per tres dones de l´illa caribenya residents a Barcelona. Els compositors José Luis Ortega Monasterio i Ricard Viladesau van ser homenatjats en una vetllada a la qual hi va assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, i en la qual part del públic portava mocadors grocs al coll per mostrar el seu suport als polítics independentistes empresonats i als que són a l´estranger.

La pluja que a la tarda havia caigut en diferents indrets de les comarques gironines només es va insianuar a Calella de Palafrugell i no va posar mai en perill una cantada que va començar a tres quarts d´onze de la nit amb el grup Port-Bo sobre l´escenari, que va interpretar havaneres d´Ortega Monasterio com Bitxintxo o Vell mariner, i altres del seu repertori habitual com La hamaca. A continuació va ser el torn de L´Empordanet, que també presentava una novetat musical en basar l´acompanyament en un violoncel. Lucero de la mañana i La sirena de la Costa Brava són dues de les cinc havaneres que van interpretar.

Va ser llavors el torn d´una de les grans novetats de la vetllada, el grup Havàname, integrat per tres dones cubanes que eren les primeres intèrprets de l´illa carinyena que pujaven a l´escenari de la platja del Port Bo. Van cantar Los palmares de Cuba, La remendadora (una havanera sobre les dones dels mariners que estranaven ahir mateix), A cau d´orella («resumeix moltes de les coses que ens han captivat d´aquesta terra», van dir), Habanera tú i Habaneras de La Habana, de Carlos Cano. L´últim grup a actuar va ser Peix Fregit, tot un clàssic, amb peces com Rosa dels Vents, El cafetal i Pels camins que té la mar.

La cantada no es va acabar aquí, però, perquè com cada any tots els grups participants van pujar a l´escenari per interpetar plegats La bella Lola i El meu avi. Acompanyats, és clar, per les trenta mil persones que els organitzadors preveien que assistirien a l´esdeveniment, alguns des de les grades de la mateixa platja del Port Bo, altres des de diferents punts del nucli on s´havien instal·lat pantalles per seguir la transmissió de TV3, i altres des de les nombroses embarcacions que miraven de situar-se el més a prop possible de l´escenari. Arreu, el cremat va tenir també molt protagonisme.