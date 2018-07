«Aquí la gent menja molt tard, i a nosaltres també ens agrada poder-ho fer»

Què els ha portat a passar les vacances a la Costa Brava?

Ja havíem vingut molts cops a Platja d'Aro i ens havia agradat. Aquest any hem decidit canviar una mica: passem una setmana en un càmping de Palamós i després una setmana més en un càmping de Tarragona.

Què els atrau d'aquesta zona?

Sobretot, les platges. L'aigua és més neta i amb millor temperatura que a França, i si venim en aquesta època de l'any, finals de juny o principis de juliol, hi ha poca gent i s'hi està molt bé. A més, hi ha l'avantatge que és molt a prop de casa nostra: vivim a la ciutat d'Albi, i en cinc hores de cotxe ens hi plantem.

Quin és el seu pla per aquests dies?

Cada dia hem anat a la platja de Palamós, però avui hem vingut a Platja d'Aro per poder aprofitar i anar una mica de rebaixes.

La Costa Brava és una bona destinació per venir amb criatures?

Sí, perquè les platges estan molt ben habilitades. Però al càmping trobem que encara fan poques activitats per a ells. La setmana que ve, a Tarragona, poden fer tennis, futbol i esports diversos, i aquí l'oferta és més limitada. Potser és perquè és massa aviat encara.

Han tastat la gastronomia local?

Sí, i ens sembla que és més o menys igual que a França.

I segueixen el Mundial?

I tant. L'anem a veure en les pantalles gegants dels bars. França el guanyarà, segur.

Què és el millor de la Costa Brava?

El seu ritme de vida és molt agradable. La gent menja molt tard, per exemple, i a nosaltres ens agrada fer-ho quan estem de vacances. Ens agrada poder fer una cervesa tranquil·lament abans i prendre'ns el nostre temps.

I el pitjor?

Mira: cada any, a l'octubre, ens n'anem a un hotel de Cambrils amb pensió completa i ens surt tirat de preu. Llavors, la qualitat-preu és indubtablement millor. Però ja se sap, és el que té la temporada alta. Per sort, ara encara no hi ha massa gent.

Tornaran en el futur?

Sí. Volem tornar a gaudir de la platja, de les postes de sol, de la vida d'aquí...