La veu i el somriure de Luis Miguel il·luminen Cap Roig

Un Luis Miguel pletòric va ser l'encarregat d'obrir ahir a la nit l'edició d'aquest any del Festival de Cap Roig, impulsat per la Caixa. En el seu debut a la Costa Brava, el cantant mexicà va il·luminar el recinte de Calella de Palafrugell amb la seva veu, sobretot, però també amb el seu somriure i el seu domini de l'escenari, davant d'un públic enfervorit, que el va ovacionar amb intensitat, va corejar el seu nom i li va oferir tota mena d'obsequis, de flors a samarretes passant per cartells o ninos... El seu concert d'ahir va consistir en una repassada a alguns dels temes emblemàtics de la seva llarga trajectòria, que també ha estat molt diversa, i durant la qual s'ha mogut sobretot entre les balades més romàntiques i el ritme racial i popular dels mariachis, amb ocasionals exploracions del pop. Ahir hi va haver temps per escoltar tots aquests registres de Luis Miguel a Cap Roig, en un concert d'unes dues hores de durada i amb moments d'una especial intensitat, sobretot a la part final del recital, quan la irrupció d'uns mariachis en escena va fer pujar considerablement la temperatura ambiental del recinte.

Impecable amb un vestit negre, camisa blanca i corbata negra, i acompanyat per una solvent banda de vuit música i tres coristes, Luis Miguel va començar la seva actuació (amb una hora de retard, fent gal·la de la seva habitual impuntualitat, però sense que al públic semblés importar-li gens) mostrant la seva part més romàntica, amb temes com Si te vas, Amor, amor, amor; Por debajo de la mesa; Tú y yo, Te necesito, o Devuélveme el amor. El cantant mexicà, un dels artistes més populars a Llatinoamèrica (Netflix li ha dedicat una sèrie televisiva que s'està emetent amb molt d'èxit) i guanyador de diversos premis Grammy, deixava clar des del primer moment que es troba en bona forma i que han quedat enrere els temps en els quals assistir a un concert de Luis Miguel era una incògnita, perquè no se sabia com s'hi presentaria l'artista, ni fins i tot si s'hi presentaria.

Ahir a Cap Roig, en canvi, Luis Miguel va demostrar que conserva la veu en molt bon estat, que està en una forma física excel·lent, i que té ganes de complaure els seus seguidors i seguidores, que no van omplir del tot el recinte però que es van mostrar entusiasmats amb la presència de l'artista mexicà, que tot sovint donava la mà a les persones que no podien seguir l'actuació assegudes i que s'hi acostaven a l'escenari per estar el més a prop possible del seu ídol. I de manera especial quan va recuperar alguns dels seus temes més populars, ajudat en ocasions per uns medleys que li van permetre incrementar el nombre de peces que va fer presents en la seva actuació.

En aquesta gira per l'Estat espanyol, que tanca avui a València després d'haver actuat els últims dies en indrets com Marbella, Barcelona, Madrid o Sevilla, Luis Miguel hi presenta el seu últim disc, ¡México por siempre!, i precisament això és el que va oferir en la segona part del recital, quan, acompanyat en escena per un grup de mariachis, va interpretar temes d'aquest últim treball, com La fiesta del mariachi i també autèntics clàssics com La Bikina o Si nos dejan, entre d'altres.