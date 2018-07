La nova línia «Dino Gourmet» està especialment pensada per a restaurants i per això incorpora sabors d'allò més diversos, com mostassa, foie, recuit, alvocat o tomata amb alfàbrega, entre molts altres. En total, Dino fabrica un centenar de gustos –tot i que va començar amb només nou– i encara n'ha creat un d'especial per commemorar el seu 40è aniversari: el Taormina, elaborat amb avellanes, ametlles, xocolata i amb un toc de cítrics.