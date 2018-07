«Buscàvem platja i calor, i aquesta zona és molt bonica»

La Isabel i en Miguel han vingut des de Bilbao amb les seves filles, Ibane i Isaro, per passar les vacances a Tossa de Mar. Caminen pel carrer del Mar buscant algun lloc on sopar. Avisen que no ens podran explicar gaires coses del viatge perquè acaben d'arribar.



Per què han triat venir a la Costa Brava?

[Ibane]: Ho vaig triar jo això. Hi fa força més calor que a Bilbao aquí, i era el que buscàvem: una mica de platja i una mica de calor. També ens han dit que era molt bonica la zona, amb moltes caletes i tot això, així que em vaig animar.

On s'allotgen?

En un hotel aquí darrere, a Tossa.

Quants de dies hi estaran?

Una setmana.

I quins plans tenen?

Anem una mica a veure què surt. A veure coses, sol platja, barqueta per aquí i, si surt alguna cosa anar-nos-en a un poble de per aquí. Però bé, sense plans!

Quines zones els interessa veure?

[Ibane] A mi m'han dit que Begur és molt bonic, i Roses també ens han dit que està molt bé. I després m'han dit de preguntar pel camí... de no sé què. (Riu).

Camí de ronda?

Aquest! Un noi ens va dir que era molt bonic.

Tenen pensat tastar la gastronomia de la zona?

Sempre agrada tastar les coses d'aquí. Demà al migdia segurament anirem a menjar bé.

I es volen posar molt morens?

[Ibane] Ah, jo sí! [Riuen] S'ha d'aprofitar!

Creuen que la Costa Brava és cara?

[Miguel] Acabem d'arribar així que encara no ho sabem. El que sí que he notat ara, és que hi ha molts guiris.

Els agrada que hi hagi tant de turisme?

[Miguel] A mi no em molesta, però prefereixo que hi hagi més gent nacional que guiri. Hi ha d'haver de tot, per descomptat, però és bonic anar a un lloc i trobar-te la gent que viu allà.