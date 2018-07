«A Sant Feliu hi ha poc turisme per l'època que som»

Per què han triat venir de vacances a Sant Feliu?

Havíem vingut algun cop per aquesta àrea: Platja d'Aro, Tossa, Lloret... però no havíem estat a Sant Feliu. Tot i que ja coneixíem la zona, mai havíem estat aquí.

Quin és el seu poble preferit?

On hem anat més ha sigut a Platja d'Aro, que està prou bé. Més o menys tots són iguals.

I saben d'algun lloc amb encant?

No et sabríem dir ara... així especial... no, no en sabem cap.

Quina és la seva rutina quan estan de vacances?

Una miqueta de tot. Caminar per les rondes aquestes que hi ha per aquí, anar a la platja, fer un volt pel poble, piscina...

Solen llogar un apartament?

No, normalment venim d'hotel. Estem a l'hotel Montjoi, que està allà dalt [assenyalen].

Com han trobat els preus?

Doncs la veritat és que molt bé. Ara hem estat aquí a la Rambla, que sembla que hagi de ser el més car, i no, per les platges que acostumem a anar, és correcte, diria jo.

Solen venir per sempre per aquestes dates?

Mitjan juliol i agost, sí.

Troben molts turistes?

Aquí no, trobem que n'hi ha molts més a Platja d'Aro. Ara, en aquesta època, en comparació amb el que he vist en altres llocs, n'hi ha pocs. Les nits que hem estat per aquí tampoc hem vist moviment.

Els agrada la tranquil·litat?

Sí, a més aquest hotel que hem triat està allà supertranquil.