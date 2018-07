Els Catarres, l'energia positiva que convenç a grans i petits

A un ritme frenètic, de pràcticament un concert per dia, els Catarres van fer parada a Roses per presentar el seu darrer treball en el marc del Festival Sons del Món. Ho van fer amb força, com qui no ha fet el dia abans 260 quilòmetres des d´Andorra i no en farà 500 més el dia següent per arribar fins a Aldaia. A la programació també estava inclòs el grup Animal, que va animar als assistents fins l´arribada del trio d´Aiguafreda i Centelles.

El primer dels temes que va sonar va ser Martina, seguida per una Cançó que Parla de Tu. De fet, gran part del repertori musical del divendres provenia de Tots els meus principis, un treball rodó que només amb mig any ha sabut calar entre un públic d´allò més transversal. El divendres els assistents van reafirmar el seu èxit, cantant totes les lletres de les cançons com si fossin les de qualsevol altre àlbum anterior.

Durant la nit hi va haver moments per tot. Des d´aquells de caràcter més festiu, propis d´un concert de festa major, com són Tintín o Fins que arribi l´alba, fins a cançons més calmades com T´estava esperant o Nit d´agost. «Aquesta darrera la vaig escriure quan estava molt enamorat», va confessar l´Èric Vergés, vocal del grup. Tampoc va faltar la mítica Jenifer, el tema que va catapultar la formació cap a l´èxit l´any 2011.

Els Catarres van aprofitar la interpretació d´El setge per llençar un missatge de suport als presos polítics. El públic va esclatar en aplaudiments acompanyats de crits de llibertat.

«Es tracta de resistir, i quan ho fem, som invencibles», va sentenciar Vergés, i d´aquesta manera va donar pas al següent tema, que no podia ser cap altre que el conegut Invencibles.

Durant el concert també es va gravar el vídeoclip de Perfectes amb la col·laboració dels assistents, una de les cançons del nou treball, i tot plegat va acabar –com no podia ser d´altra manera– amb la Porta del Cel. Comiat segell de la casa i deixant un altre concert exitós a la butxaca d´aquest grup català, amb aquest seu pas per l´escenari gran del festival Sons del Món, a l´amplitud de la Ciutadella de Roses.